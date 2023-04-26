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مواعيد العمل بالبنوك بعد رمضان اليوم أول تعاملات الأسبوع

الاقتصاد
بوابة الفجر

تفتح البنوك أبوابها للعملاء اليوم الأربعاء أول تعاملات الأسبوع، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، وستعود للمواعيد العمل القديمة لتصبح مواعيد البنوك بالنسبة لموظفين من الساعة  8 صباحا إلى ساعة 3.30 مساء بينما ستكون مواعيد العمل بالنسبة للمواطنين من الساعة 8.30 إلى ساعة 3 مساء، وسبق تعديل تلك المواعيد خلال شهر رمضان المبارك.

وسبق أن أعلن البنك المركزي عن مواعيد إجازة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء خلال الأسبوع المقبل.

وقرر البنك المركزي  تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ حتي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣، بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣.


أسعار الدولار في البنوك:


سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
وسجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي للشراء 30.8380، وللبيع 30.9357.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib
ووصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 30.95

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول
سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس إلى نحو 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد
وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلي المتحد إلى نحو 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي
وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 30.7 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد
وصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC
وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك «إتش إس بى سى» إلى 30.67 للشراء وعند البيع وصل إلى 30.77.

بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء أسعار الدولار في البنوك سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري وسجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي للشراء 30 سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وسجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 30 سعر الدولار اليوم في بنك مصر وسجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 30 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib ووصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 30 95 سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 30 سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس إلى نحو 30 سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 30 سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 30 سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد وصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو 30 سعر الدولار اليوم في بنك HSBC وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك إتش إس بى سى إلى 30 مواعيد العمل بالبنوك بعد رمضان
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