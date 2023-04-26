في بداية أول تعاملات الأسبوع استقر سعر الدولار في البنوك المصرية الأن اليوم الأربعاء، وسط حالة من الترقب لسعر العملة الأمريكية فى ظل ضغوط اقتصادية عالمية ومحلية تأثر على سعر الجنيه المصري.

وتعود البنوك للعمل اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، وبمواعيد العمل القديمة لتصبح بالنسبة لموظفين من الساعة 8 صباحا إلى ساعة 3.30 مساء بينما ستكون مواعيد العمل بالنسبة للمواطنين من الساعة 8.30 إلى ساعة 3 مساء، وسبق تعديل تلك المواعيد خلال شهر رمضان المبارك.

وسبق أن أعلن البنك المركزي عن مواعيد إجازة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء خلال الأسبوع المقبل.

وقرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ حتي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣، بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣.

أسعار الدولار في البنوك:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي للشراء 30.8380، وللبيع 30.9357.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

ووصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 30.95

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس إلى نحو 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلي المتحد إلى نحو 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 30.7 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك «إتش إس بى سى» إلى 30.67 للشراء وعند البيع وصل إلى 30.77.