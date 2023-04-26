تحديث الواتساب الجديد.. كيفية التشغيل على 4 هواتف

تحديث الواتساب الجديد، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن تحديث الواتساب الجديد، حيث يمكن تشغيل الواتساب على 4 هواتف، وجاء هذا بعد قرار شركة الواتساب بإضافة ميزة إمكانية تسجيل الدخول نفس حساب واتساب على هواتف متعددة في نفس الوقت.

وعبر موقع الفجر الإلكتروني ننشر لكم في السطور التالية، كل ما تريدون معرفته من تحديث الواتساب، فضلا عن خطوات التشغيل على 4 هواتف.

تحديث الواتساب

وحول تفاصيل التحديث الجديد عبر تطبيق الواتساب للتشغيل على 4 هواتف إليكم ما يلي:

- يمكن للمستخدم إدخال رقم الهاتف في واتساب ويب لتلقي رمز مرة واحدة واستخدامه على الهاتف لربط الأجهزة.

- وبذلك يتم تجنب الحاجة إلى مسح رمز الاستجابة السريعة.

تسجيل الدخول على حساب واتساب في 4 هواتف

وأكد واتساب، أنه يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول على حساب واتساب الخاص بهم من أربعة هواتف إضافية أو 5 ككلو

وقال واتساب إنه تمثل هذه الميزة مطلبًا ملحًا لدى المستخدمين، وتتيح للمستخدمين الآن ربط هاتف واحد بأربعة أجهزة إضافية على الأكثر.

ووفقا للواتساب، تبين أنه يمكن للمستخدم استئناف محادثاته من حيث توقفت، فيما بحتفظ الجهاز الأساسي بالمحادثات المستلمة، وإذا لم يتم استخدام الجهاز الأساسي لفترة تزيد عن 14 يومًا، سيتم تسجيل الخروج التلقائي من جميع الأجهزة المرتبطة به.

التحديث الجديد

وكشف تطبيق الواتشاب أنه بدأ تطبيق التحديث الجديد على عدد من المستخدمين على مستوى العالم، وسيتم توفيره لجميع المستخدمين في الأسابيع القليلة القادمة.