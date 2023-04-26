حملات على وصلات المياه المخالفة وتحرير 55 محضر سرقة بمدينة بدر

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مشروع تطوير وتوسعة طريق دائري المنطقة الصناعية الذي يربط بين منطقة الخزان حتى الروبيكى، مرورًا بعمارات الإسكان الاجتماعى 222 عمارة، وعمارات الاسكان الاجتماعى للحى السابع " الأندلس "، حيث تم توسعة الطريق من 7 أمتار ليصبح كل اتجاه بعرض 11 مترا ونصف المتر.



وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أن هذا الطريق يخدم المناطق الصناعية غرب المدينة، وسكان حى الأندلس وسكان 222 عمارة إسكان اجتماعي، ويوفر الكثير من الجهد والوقت للقادم من طريق الروبيكى والمتجه إلى داخل المدينة.



وقام المهندس عمار مندور، بالمرور على أعمال تعديل مدخل الحي المتميز والذى كان قد تم غلقه لعمل كوبرى فى مدخل المدينة، حيث تم عمل التعديل اللازم والانتهاء من تنفيذ أعمال الأسفلت تمامًا، وتم وجارٍ استكمال أعمال الزراعة بمسطح 6000 متر مربع، كما تم المرور على مخرج المدينة بعد توسعته من 8 أمتار ليصبح بعرض 17 مترا، وجارٍ تنفيذ أعمال الأرصفة والتشجير.



وفي سياق متصل، قال المهندس عمار مندور، إنه تم تحرير 55 محضرا لوصلات المياه " الخلسة "، وسارقى خطوط المياه، فى بعض أحياء المدينة ضمن المرحلة الرابعة من حملات سرقة المياه، وذلك تحت إشراف المهندس سيد سلامة، نائب رئيس الجهاز للمرافق.



وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، استمرار الحملات المكبرة وإزالة التعديات على شبكات المياه، والتفتيش على المشتركين وفحص عدادات المياه، وتحصيل المتأخرات ورفع " الوصلات الخلسة "، التى يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب للتهرب من دفع مستحقات الدولة.



وأكد المهندس عمار مندور، أن الحملات التى تنفذها إدارة مياه الشرب فى الجهاز تتم بمشاركة من المتخصصين، لافتًا إلى أنه بعد ضبط الوصلة المخالفة يتم فصلها وتغريم المخالف ألفي جنيه بشكل مبدئى بخلاف تطبيق باقي الإجراءات القانونية.



وأوضح المحاسب سامح سمير، معاون رئيس جهاز مدينة بدر، أن المستندات المطلوبة للتعاقد على عداد مياه لقطعة أرض تتضمن صورًا من ( خطاب خدمة المواطنين بدخول المياه - محضر الاستلام - ترخيص المباني - تصريح الحفر - التوكيلات " إن وجدت" – بطاقة رقم قومي )، والمستندات المطلوبة للتعاقد على عداد مياه لوحدة سكنية، تشمل ( خطاب خدمة المواطنين بدخول المياه - محضر الاستلام – بطاقة رقم قومي – التوكيلات "إن وجدت ")، والمستندات المطلوبة للتعاقد على عداد توزيع مياه داخل كمبوند، تشمل ( خطاب اتحاد الشاغلين بدخول المياه - محضر الاستلام أو عقد البيع للفيلا - التوكيلات "إن وجدت" – بطاقة رقم قومي - آخر إيصال مياه على الكمبوند)، مضيفًا أن المستندات المطلوبة للتنازل عن عداد مياه، تشمل ( محضر الاستلام - إقرار التنازل - التوكيلات "إن وجدت" – بطاقة رقم قومي - آخر إيصال مياه )، وأن المستندات المطلوبة للتعاقد للتحويل من مؤقت إلى دائم، تشمل ( خطاب خدمة المواطنين بتحويل المياه - محضر الاستلام - تراخيص المباني - التوكيلات "إن وجدت" – بطاقة رقم قومي - آخر إيصال مياه).

