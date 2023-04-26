أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة حول عيار 21

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حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حول أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة حول عيار 21.

وارتفع سعر الذهب خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 أبريل في سوق الصاغة، ويبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بأسعار الذهب، لمعرفة تفاصيل الذهب اليوم.

أسعار الذهب عيار 24 اليوم في مصر 

مع بداية تعاملات اليومن وصل سعر الجرام الواحد  من عيار 24 اليوم نحو  2834 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم في مصر 

مع بداية تعاملات الأربعاء، ارتفاع سعر الجرام  الواحد من عيار 21 اليوم ليبلغ 2480 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم في مصر 

وعن سعر الذهب خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 أبريل في سوق الصاغة شهد سعر الجرام  الواحد من عيار 18 اليوم:2126 جنيهًا.

أسعار الذهب  عيار 14 اليوم في مصر 

ارتفع سعر الذهب خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 أبريل في سوق الصاغة، وسجل سعر الجرام من العيار 14 اليوم نحو: 1653جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر عيار 10 

ارتفع سعر الذهب خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 أبريل في سوق الصاغة ووصل سعر الجرام عيار 10 اليوم:1181 جنيهًا

أسعار الجنية الذهب اليوم في مصر 

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى: 19840 جنيها.

أسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء  

وسعر أوقية الذهب اليوم إلي  إلى 88146 وتكون عيار 24 حيث تزن الوقية 31 جرام.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 

وصل سعر كيلو الذهب عيار 24 إلى 2.890 مليون جنيهًا ويزن 1000 جرام.

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