شهادات الإيداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان

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ننشرلكم عبر موقع الفجر الإلكتروني في السطورالتالية، كل ما تريدون معرفته عن شهادات الإيداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان، وهذا بعدما أعلن بنك التعمير والإسكان، أسعار العائد على شهادات الإيداع الخماسية، ذات 5 سنوات.

شهادات الإيداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان

أعلن بنك الإسكان والتعمير عن أبرز التفاصيل حول شهادات الايداع الخماسية عبر الموقع الرسمي، حيث تصدر الشهادة بفئات 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها ودون حد أقصى.

ووفقا لبنك الإسكان والتعمير، يمكنك الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الشهادات بنسبة لا تتجاوز 90٪ من قيمة الشهادات، كما يمكنك شراء الشهادات باسم الغير من جميع الأعمار (وتشمل القُصر) أو باسم أكثر من مستفيد.

وقال البنك إنه يحق لك استرداد قيمة الشهادة المشتراه بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء ويتم إعادة احتساب العائد وفقًا لمدة الإيداع الفعلية.

وطرح البنك سعر العائد تنافسي 9% سنويًا علي شهادات العائد الخماسية، يضاف إلى الحساب كل شهر.

وبالنسبة لسعر الاسترداد في بنك التعمير والإسكان، السنة الأولى تكون نسبة الخصم بعد الاسترداد 5%، والسنة الثانية 4%، والثالثة 3%، والرابعة 3%، والخامسة 1%.

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