ميناء دمياط يتداول 37 سفينة حاويات وبضائع العامة



أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 37 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال عمليات التداول.

وأوضح المركز - وفقا لبيان اليوم الأربعاء - أن من بين السفن، ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) والتي ترفع علم اليونان والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ نحو 61 ألف طن من الغاز المسال، والسفينة (OXANA V) والتي ترفع علم بنما القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 42 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 174 ألفا و973 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124 ألفا و304 أطنان، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا عدد 3067 شاحنة.

وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23428 طنا شملت 2175 طن حديد و2833 طن رمل و9400 طن يوريا صب و9020 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34365 طنا تضمنت 2380 طن أرز معبأ و480 طن مولاس و3500 طن حديد و5375 طن أبلاكاش و405 أطنان تفاح و11133 طن ذرة و6037 طن قمح و3050 طن زيت طعام و480 طن بازلاء و1525 طن خشب زان.