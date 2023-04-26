البنوك تقود الأسهم اليابانية للتراجع وسط حذر حول نتائج الشركات



تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الأربعاء، متأثرة بانخفاض وول ستريت أمس إذ عادت مخاوف متعلقة بقوة القطاع المصرفي إلى السطح فضلا عن ركود محتمل في الولايات المتحدة.

وساد الحذر بين المستثمرين قبيل انطلاق موسم إعلان نتائج الشركات اعتبارا من يوم غد الخميس بالإضافة إلى أول قرار لمحافظ بنك اليابان الجديد كازو أويدا بخصوص السياسة النقدية يوم الجمعة.

وبلغ المؤشر نيكي أعلى مستوياته في 8 أشهر عند 28806.69 نقطة أمس الثلاثاء ثم انخفض 0.71 % لينهي معاملات اليوم الأربعاء عند 28416.47 نقطة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.89 % إلى 2023.90 نقطة.

وثمة توافق في السوق على أن بنك اليابان سيبقي سياسته النقدية دون تغيير هذا الأسبوع لكن المستثمرين ما زالوا قلقين من حدوث مفاجآت.

وتعلن أكثر من 100 شركة نتائج أعمالها غدا الخميس في حين يعلن ضعف هذا العدد نتائجه يوم الجمعة.

وتصدر المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي الخسائر وتراجع 2.05 % بعدما أعلن بنك فيرست ريبابليك الأمريكي انخفاض ودائعه.

وكان سهم مجموعة كونكورديا المالية الأسوأ أداء وانخفض 2.71 %.

ونزل سهم ميتسوبيشي موتورز كورب 2.57 % بعدما أعلنت الشركة أمس الثلاثاء أنها ستحصل رسوما لمرة واحدة بقيمة نحو 78 مليون دولار على خلفية تباطؤ مبيعات وحدتها في الصين.