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موانيء البحر الأحمر تتداول 55 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن في حين تم تداول 55 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و219 شاحنة و28 سيارة فضلا عن وصول وسفر 257 راكبا.

وأوضح المركز - وفقا لبيان - أن حركة الواردات شملت 100 طن بضائع، و84 شاحنة و9 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 54 ألفا و900 طن بضائع، و135 شاحنة و19 سيارة.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة السفينة ANNA Elisabeth وعلى متنها 52 ألف طن فوسفات متجهة إلى الصين، والسفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء ثلاث سفن وهى Yara G، Handy stranger وعمان.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و113 شاحنة من خلال رحلات مكوكية "وصول وسفر" لثلاث سفن وهي آيلة وبريدج وسينا.

Elfagr.org
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