يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، متعة مباراة Liverpool vs West Ham match يترقب محبو كرة القدم الإنجليزية مباراة مثيرة بين فريقي ليفربول ووست هام يونايتد، حيث يتم نقل المباراة بث مباشر في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

وتجري المباراة في ملعب ليفربول "أنفيلد" في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة، ويمكن متابعة اللقاء عبر العديد من القنوات الرياضية المختصة.

ويتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوازنة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والحفاظ على مراكزهما في جدول الترتيب العام للدوري الإنجليزي.

موقف ليفربول ووست هام يونايتد في جدول الدوري الإنجليزي

يحتل فريق وست هام يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، ولديه نحو 34 نقطة بعد لعب 31 مباراة. حقق الفريق 9 انتصارات، تعادل في 7 مباريات، وخسر 15 مباراة، مما يعني أنه يحتاج إلى الفوز في المزيد من المباريات للارتقاء في ترتيب الدوري.

في المقابل، يحتل فريق ليفربول المركز السابع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولديه نحو 50 نقطة بعد لعب 31 مباراة. حقق الفريق 14 انتصارًا، تعادل في 8 مباريات، وخسر 9 مباريات، ويسعى إلى تحقيق المزيد من الانتصارات للتقدم في ترتيب الدوري والتأهل للمنافسات الأوروبية المقبلة.

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المتوقع إقبال عدد كبير من عشاق الكرة الإنجليزية على مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي. ستقام المباراة يوم الأربعاء 26 أبريل 2023 في استاد لندن الأولمبي الذي يعتبر معقل ليفربول.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر

وسيبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

يُحلّ على نادي وست هام يونايتد ضيفًا ثقيلًا فريق ليفربول في المباراة التي تُقام في ملعب “لندن الأولمبي”، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد بث مباشر، ويتربّع فريق ليفربول على المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي حقيبتة الرياضية 50 نقطة، وهو متأخر بثلاث نقاط عن فريق توتنهام هوتسبير الذي يحتل المركز الخامس، في حين يتواجد فريق وست هام يونايتد في المركز الثالث عشر وفي حقيبتة الرياضية 34 نقطة.

ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الانتصار والحصول على النقاط الثلاث، وذلك بعد فوزه الكبير على فريق ليدز يونايتد 6-1 وفوزه على فريق نوتنجهام فورست 3-2، بهدف الاقتراب من المربع الذهبي أو تحقيق التأهل لبطولة أوروبا في الموسم المقبل.

في الجهة الأخري يتطلع وست هام يونايتد إلى الفوز في هذه المباراة لتحسين مركزه في جدول الترتيب، وذلك بالاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.

ويجدر الإشارة إلى أن المواجهة الأولى بين الفريقين في الموسم الحالي انتهت بفوز ليفربول بهدف نظيف في ملعب “آنفيلد”.

محمد صلاح يوضح لقبه المفضل مع ليفربول وعلاقته بـ يورجن كلوب

كشف نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن لقبه المفضل الذي فاز به خلال فترة لعبه في الفريق، وأكد على علاقته الجيدة بالمدرب الألماني يورجن كلوب.

وصرح صلاح بأن الفوز بدوري أبطال أوروبا كان هدفه الأكبر على مدى السنوات التي قضاها في الفريق.

وأضاف بأن البطولة كانت الأكبر في ذلك الوقت، ولا يزال كذلك، وأنه كان حلمه أن يلعب فيها يومًا ما، وأن الفوز بها كان أمرًا لا يصدق.

وأعرب صلاح عن فخره بتحقيق الألقاب والأرقام الشخصية مع الفريق، وأشار إلى أنه يحترم المدرب كلوب كثيرًا ولديهما علاقة جيدة منذ فترة طويلة.

كما حقق صلاح رقمًا تاريخيًا بعد تسجيله هدفًا في مباراة نوتينجهام فورست، ليصبح سادس أكبر هدافي فريق ليفربول.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي

سيتم لعب مباراة هامة الليلة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ووست هام. سيذهب ليفربول للعب في ملعب وست هام في “لندن الأولمبي” في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/23.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، ديوجو جوتا.

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي

يتنافس فريق ليفربول مع فريق وست هام الليلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلعب ليفربول كضيف في ملعب “لندن الأولمبي”، وذلك ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الموسم الحالي 2022/2023.

وسبق أن لعب الفريقان مباراة في الدور الأول من البطولة على ملعب “أنفيلد” وفاز ليفربول بنتيجة صعبة بهدف دون رد.

وفي ترتيب الفرق حاليًا، يحتل فريق ليفربول المركز السابع وفي حقيبتة الرياضية 50 نقطة، فيما يتواجد فريق وست هام في المركز الرابع عشر وفي حقيبتة الرياضية 34 نقطة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | اضغط هنــــا

موعد مباراة ليفربول ووست هام

سيبدأ اللقاء في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:45 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام

ستعرض المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium.