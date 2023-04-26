الثانوية العامة 2023.. المراجعة النهائية من منصة امتحانات مصر لمادة الجغرافيا

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تنطلق امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 خلال الفترة القليلة المقبلة وتدور العديد من التساؤلات حول المنصات التعليمية التي يجب متابعتها من قبل وزارة التربية والتعليم للمراجعة النهائية لمادة الجغرافيا من أجل طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية خلال هذا العام.

 

الثانوية العامة 2023 ومنصة امتحانات مصر 

المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة 2023


ومن المتعارف عليه أن منصة امتحانات مصر تحرص دائمًا على الخير الدائم والتفوق لطلاب الثانوية العامة لذلك تساهم في تقديم المزيد من الاختبارات والأسئلة الغير متوقعة لمراجعة منهج الجغرافيا فهي منصة تعليمية متخصصة تهدف إلى الإدارة التعليمية بين المدرسين والطلاب من مختلف المراحل الدراسية المختلفة سواء في التعليم ما قبل الجامعي أو مرحلة التعليم الجامعي ويشرف على إدارة النظام مجموعة من المدرسين المتخصصين تقنيًا وتعليميا، وذلك لضمان توفير أفضل الخدمات والدعم الفني للطلاب والمحاضرين ورسالتها بناء اكبر منصة تعليم الكتروني تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية  المتنوعة لكافة أفراد منظومة التعليم،ورؤيتها تحقيق الريادة في مجال التعليم الرقمي.

 

الثانوية العامة 2023 تواصل المعلمين عبر منصة امتحانات مصر مع الطلاب 

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المراجعة النهائية في اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023

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الثانوية العامة 2023.. خطوات الحصول على أرقام الجلوس

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منصة مصر تهدي طلاب الثانوية العامة مراجعات نهائية في المواد مجانا

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مع اقتراب الامتحانات 2023.. نصائح تساعد طلاب الثانوية العامة على التركيز أثناء المراجعة


وتحقق منصة امتحانات مصر، للمدرس عددًا من المميزات أبرزها:

التواصل مع الطلاب من مختلف محافظات الجمهورية.
تنظيم جدول الحصص الخاص بالمدرس.
إدراج فيديوهات للدروس.
تقييم الطلاب بحيث نساعدهم في الخروج من دائرة الحفظ إلى الفهم والمعرفة والتفكير في الإجابات والمعاني قبل كتابتها.
وضع امتحانات متخصصة في مادته وإجابة الطلاب عليه مع ظهور النتيجة لحظيًا.

سرعة التواصل المباشر بين المدرسين والطلاب وأولياء الأمور.

نشر كل ما يخص المدرس على مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا».
نشر كل ما يخص المدرس على المواقع الإخبارية المتخصصة في مجال التعليم.

 

الثانوية العامة 2023 وموعد الامتحان النهائي لمادة الجغرافيا

 

استعدادات طلاب الثانوية العامة قبل الاختبار النهائي 


وأوضحت وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفني، أن درجات مادة الجغرافيا تكون 60 درجة، بينما درجة النجاح هي 30 درجة وسيتم عقد الاختبار النهائى في مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة في يوم الاحد الموافق 25/6/2023.

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