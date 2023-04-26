الثانوية العامة 2023.. المراجعة النهائية من منصة امتحانات مصر لمادة الجغرافيا

تنطلق امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 خلال الفترة القليلة المقبلة وتدور العديد من التساؤلات حول المنصات التعليمية التي يجب متابعتها من قبل وزارة التربية والتعليم للمراجعة النهائية لمادة الجغرافيا من أجل طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية خلال هذا العام.

الثانوية العامة 2023 ومنصة امتحانات مصر

المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة 2023



ومن المتعارف عليه أن منصة امتحانات مصر تحرص دائمًا على الخير الدائم والتفوق لطلاب الثانوية العامة لذلك تساهم في تقديم المزيد من الاختبارات والأسئلة الغير متوقعة لمراجعة منهج الجغرافيا فهي منصة تعليمية متخصصة تهدف إلى الإدارة التعليمية بين المدرسين والطلاب من مختلف المراحل الدراسية المختلفة سواء في التعليم ما قبل الجامعي أو مرحلة التعليم الجامعي ويشرف على إدارة النظام مجموعة من المدرسين المتخصصين تقنيًا وتعليميا، وذلك لضمان توفير أفضل الخدمات والدعم الفني للطلاب والمحاضرين ورسالتها بناء اكبر منصة تعليم الكتروني تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية المتنوعة لكافة أفراد منظومة التعليم،ورؤيتها تحقيق الريادة في مجال التعليم الرقمي.

الثانوية العامة 2023 تواصل المعلمين عبر منصة امتحانات مصر مع الطلاب



وتحقق منصة امتحانات مصر، للمدرس عددًا من المميزات أبرزها:

التواصل مع الطلاب من مختلف محافظات الجمهورية.

تنظيم جدول الحصص الخاص بالمدرس.

إدراج فيديوهات للدروس.

تقييم الطلاب بحيث نساعدهم في الخروج من دائرة الحفظ إلى الفهم والمعرفة والتفكير في الإجابات والمعاني قبل كتابتها.

وضع امتحانات متخصصة في مادته وإجابة الطلاب عليه مع ظهور النتيجة لحظيًا.

سرعة التواصل المباشر بين المدرسين والطلاب وأولياء الأمور.

نشر كل ما يخص المدرس على مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا».

نشر كل ما يخص المدرس على المواقع الإخبارية المتخصصة في مجال التعليم.

الثانوية العامة 2023 وموعد الامتحان النهائي لمادة الجغرافيا

استعدادات طلاب الثانوية العامة قبل الاختبار النهائي



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن درجات مادة الجغرافيا تكون 60 درجة، بينما درجة النجاح هي 30 درجة وسيتم عقد الاختبار النهائى في مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة في يوم الاحد الموافق 25/6/2023.