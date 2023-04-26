مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي | مباراة Liverpool مباشر يوتيوب

يلا شوت تويتر مباراة ليفربول | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي | مباراة Liverpool مباشر يوتيوب

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بوابة الفجر

يلا شوت تويتر مباراة ليفربول | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي | مباراة Liverpool مباشر يوتيوب، تستعد جماهير كرة القدم في العالم لمتابعة مباراة قوية بين فريقي وست هام يونايتد وليفربول، حيث يحل الأخير ضيفًا ثقيلًا على ملعب استاد لندن الأولمبي لمواجهة فريق وست هام يونايتد اليوم الأربعاء الموافق 26-4-2023، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

ويترقب جمهور كرة القدم في العالم بشغف هذه المباراة القوية التي تجمع بين فريقين يمتلكان لاعبين مميزين وقادرين على تقديم أداء متميز على الملعب. ويتمتع فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح بأداء قوي هذا الموسم، ويسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة للابتعاد أكثر في ترتيب الدوري، بينما يأمل فريق وست هام يونايتد في تحقيق الفوز على ملعبه ومواصلة تحسين ترتيبه في الدوري.

ويقدم الفجر الرياضي خدمة بث مباشر لأحداث مباراة ليفربول ضد وست هام اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ووست هام يونايتد الساعة الثامنة وخمس واربعين دقيقة مساء اليوم بتوقيت القاهرة – مصر. 9.45 بتوقيت مكة – السعودية، 10.45 بتوقيت دبي – أبو ظبي – الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي اليوم

مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية هي الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي. وتخصص قناة بي ان سبورت بريميم 2 لنقل المباراة على الهواء مباشرة.

يحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة. بينما يتواجد وست هام في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، وتقام المباراة على ستاد لندن الأولمبي معقل الهامرز.

ويسعى ليفربول لحصد نقاط المباراة من أجل حسم الصراع الشرس على المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي. والذي يتنافس عليه 6 أندية كلها لها حظوظ في حسم المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وحسم فريقا أرسنال (75 نقطة من 32 مباراة) ومانشستر سيتي (70 نقطة من 30 مباراة) المركزين الأول والثاني بشكل شبه رسمي.

فيما تتنافس 6 أندية على الظفر بالمركزين الثالث والرابع. هم، نيوكاسل في المركز الثالث (59 نقطة من 31 مباراة)، ومانشستر يونايتد (59 نقطة من 30 مباراة).

بينما يتواجد أستون فيلا الخامس (54 نقطة من 33 مباراة) توتنهام السادس (53 نقطة من 32 مباراة).

وهناك ليفربول (50 نقطة من 31 مباراة)، وأخيرا برايتون 49 نقطة من 29 مباراة فقط).

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | اضغط هنــــا

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول ضد وست هام كالتالي:

اللاعبالمركز
أليسون بيكرحراسة المرمى
الكسندر أرنولد – كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسونالدفاع
هندرسون – فابينيو – تياجو الكانتاراالوسط
محمد صلاح – ديوجو جوتا – جاكبوالهجوم
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