مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر يلا شوت في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري، بث مباشر الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا ينطلق اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام، وقد جمع حتى الآن 40 نقطة بعد خوض 24 مباراة في الموسم الحالي. يعد الفريق الأبيض واحدًا من الفرق المميزة في المسابقة، ويسعى جاهدًا لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة وتحسين ترتيبه في الجدول العام.

بالمقابل، يحتل فريق سيراميكا المركز الحادي عشر في جدول مسابقة الدوري، وقد جمع حتى الآن 30 نقطة من 25 مباراة. وعلى الرغم من أن الفريق يعاني من بعض الصعوبات في الموسم الحالي، إلا أنه يحتفظ بطموحاته ويسعى جاهدًا لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة وتحسين موقعه في الترتيب العام للمسابقة.

وعقد أوسوريو جلسة مع مدحت عبدالهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد، وتم الاستقرار على تواجد سيف جعفر بمنتصف الملعب بجوار نبيل عماد دونجا.

كما يفكر أوسوريو في مشاركة إبراهيما نداي كجناح في ظل غياب مصطفى شلبي للإصابة.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

تقام مباراة الزمالك وسيراميكا في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الدور الأول قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا اليوم

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا في الجولة 19 من الدوري المصري.

ستنطلق اليوم الأربعاء مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول المسابقة، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتحسين ترتيبه والتقدم في الجدول العام. ويعد الزمالك من الفرق القوية في المسابقة، ويمتلك الإمكانيات اللازمة لتحقيق الفوز في هذه المواجهة.

من جهة أخرى، يحتل فريق سيراميكا المركز الحادي عشر في جدول المسابقة، ويسعى جاهدًا لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث في هذه المباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا | اضغط هنــــا

في سياق آخر، عقد المدرب الأرجنتيني للزمالك، كارتيرون أوسوريو، جلسة مع المدربين المساعدين للفريق، وتم الاتفاق على تواجد سيف جعفر بمنتصف الملعب بجوار نبيل عماد دونجا. كما يفكر أوسوريو في مشاركة إبراهيما نداي كجناح في ظل غياب مصطفى شلبي بسبب الإصابة.