يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا بث مباشر اليوم في الدوري المصري YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا بث مباشر اليوم في الدوري المصري YALLA SHOOT ، رابط مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر اليوم الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز 2023 التي تجري على ستاد القاهرة الدولي، المؤجلة من تاريخ 20 فبراير العام الحالي.

مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر تنطلق الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر وفلسطين والسودان وليبيا، التاسعة والنصف لدى السعودية والكويت والأردن وقطر وسوريا والعراق ولبنان وتركيا وغيرها من الدول.

كما تبدأ هذه المواجهة المرتقبة للفريقين، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان، السابعة والنصف وفق وقت الجزائر وتونس والمغرب، علما أنها تنقل على قناة أون تايم سبورتس.

الزمالك وسيراميكا بث مباشر

ويعلق على لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا المعلق مؤمن حسن على القناة الناقلة ومنصات كورة بلس على فيسبوك ويوتيوب وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى العديد من المنصات الرياضية في الوطن العربي.

ويسعى لاعبو الزمالك إلى إسعاد الجمهور الحزين على أحوال الفريق أولا إثر تدهور النتائج في جميع البطولات المحلية والقارية من ناحية، ومن جهة أخرى تراجع مستوى اللاعبين وغياب مجلس الإدارة عقب عزل مرتضى منصور.

وواجه الزمالك أحداثا مؤسفة الليلة الماضية في أعقاب عزل المستشار مرتضى منصور، الذي لا يرغب في الرحيل عن منصبه رغم المخالفات التي تم على إثرها سجنه لمدة شهر وغيرها من الأمور التي قد تؤثر على مسار النادي الأبيض.

الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر

ويضاف ذلك إلى الفشل الكبير الذي لاحظه الجمهور في التعاقد مع صفقات جديدة لم تكن بالمستوى المطلوب بالنسبة لنادي الزمالك باستثناء صفقة ناصر منسي الذي يعول عليه المشجعون في تسجيل الأهداف في ظل غياب المهاجم المتقدم.

مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا مباشر تنطلق عقب نهاية موقعة غزل المحلة وطلائع الجيش في الجولة ذاتها من الدوري المصري، إذ بدأت المنافسات في الدخول بمرحلة صعبة للغاية في ظل اشتداد الصراع على المقدمة والمؤخرة.

سيتم بث مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم، وسيعلق عليها المعلق مؤمن حسن على القناة الناقلة ومنصات كورة بلس وغيرها من المواقع الرياضية على الإنترنت.

مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر

يسعى لاعبو الزمالك إلى إسعاد الجماهير في هذه المباراة، خاصةً بعد تدهور النتائج في البطولات المحلية والقارية وتراجع مستوى اللاعبين، ومع غياب مجلس الإدارة عقب عزل مرتضى منصور.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا | اضغط هنــــا

في الليلة الماضية، واجه الزمالك أحداثًا مؤسفة بعد عزل المستشار مرتضى منصور الذي لا يرغب في الاستقالة من منصبه رغم المخالفات التي تم الكشف عنها، والتي أدت إلى سجنه لمدة شهر. يمكن أن يؤثر ذلك على مسار النادي الأبيض، ولكن الفريق يعمل بجد لتحقيق الفوز في المباراة ورفع معنويات الجماهير.