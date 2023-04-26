الدفاع الروسية: تحرير 40 جنديا من الأسر في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تحرير أربعين جنديًا روسيًا من الأسر الأوكراني بعد مفاوضات، وسيتم نقل الجنود إلى العاصمة موسكو لتلقي المساعدات الطبية والنفسية اللازمة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لعملية التفاوض، تم تحرير 40 جنديًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، بعد مفاوضات، وكانوا معرضين لخطر الموت في الأسر".

وأضافت: "ستقوم طائرات النقل العسكري بتسليم المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل، في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، وسيتم تزويد جميع الأفراد العسكريين بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة".

وجرت آخر عملية تبادل للأسرى بين موسكو وكييف في 10 أبريل/ نيسان الجاري، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية الإفراج عن 106 جنود.

تواصل القوات الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، وكما وصف الرئيس الروسي هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، موضحا أن العملية الخاصة "إجراء قسري، وروسيا لم يُترك لها الفرصة للقيام بخلاف ذلك، والمخاطر الأمنية التي نشأت، كان من المستحيل الرد عليها بوسائل أخرى".