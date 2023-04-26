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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT، يبحث عشاق القلعة البيضاء، اليوم الأربعاء، عن مشاهدة مباراة الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكذلك معلق المباراة.

وتمثل المباراة مواجهة قوية على الصعيد الفني بين المخضرم كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد لفريق الزمالك وبين التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق سيراميكا كيلوباترا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز اليوم من أجل مواصلة زحفه نحو القمة وتقليص الفارق مع الأهلي في القمة فضلًا عن تضييق الخناق على الثنائي فيوتشر وبيراميدز حيث يتفوقان عليه في جدول الترتيب.

وبدروه يسعى فريق سيراميكا كيلوباترا لتحقيق انتصار جديد والفوز على الزمالك للدخول خطوة جديدة في المنطقة الدافئة بوسط جدول الترتيب.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري المصري

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق 6 نقاط خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث بينما يحتل الأهلي قمة جدول الترتيب وله 53 نقطة وفيوتشر في المركز الثاني بـ 49 نقطة.

أما فريق سيراميكا كيلوباترا فيحتل المركز العاشر برصيد 30 نقطة وفي حال فوزه سيرتقي للمركز الثامن في الجدول.

ونتعرف في سياق التقرير التالي على كل ما يخص مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا من حيث الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين والمعلق:

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري اليوم

تنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا في الدوري اليوم الأربعاء عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 9:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية ومكة المكرمة الموافق الساعة 10:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا اليوم الأربعاء في الدوري المصري على أرض ملعب استاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري

يتم نقل مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري.

ويتم نقل مباراة الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا عبر قناة

أون تايم سبورتس 2 أتش دي ON Time Sports 2 HD

معلق مباراة الزمالك ضد وسيراميكا كيلوباترا في الدور الأول من الدوري

يقوم المعلق الشهير مؤمن حسن بالتعليق على أحداث مباراة الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري الممتاز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا | اضغط هنــــا

تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا كيلوباترا

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش وحسام عبدالمجيد وحاتم سكر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد عبدالغني وسيف جعفر.

خط الهجوم: أحمد زيزو وإبراهيما نداي وناصر منسي.