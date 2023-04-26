يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا بث مباشر اليوم في الدوري المصري.. YALLA SHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا بث مباشر اليوم في الدوري المصري.. YALLA SHOOT، يستعد الزمالك لمواجهة فريق سيراميكا الليلة في استاد القاهرة، في إطار مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب مشاركة الفريق الأبيض في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تاريخ مواجهات الفريقين يعود إلى 7 مباريات سابقة، حيث فاز الزمالك في كل المباريات السابقة التي جمعته مع سيراميكا، وذلك بواقع 6 انتصارات في الدوري المصري ومباراة واحدة في كأس رابطة الأندية، وتمكن الفريق من تسجيل 13 هدفًا في مرمى سيراميكا، في حين تلقت شباكه فقط 4 أهداف.

يسعى الزمالك إلى مواصلة سلسلة الانتصارات في مواجهة الليلة وتحقيق النقاط الثلاث لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

من ناحية أخرى يخوض الزمالك تحديات قوية خلال شهر مايو المقبل، سواء فى الدورى أو كأس مصر، وأهم تحد بالنسبة للفريق الأبيض هى مباراة السوبر المصرى لأنها ستكون فارقة فى مشوار الفريق الأبيض الذى يرغب فى حسمها لتعويض النتائج السلبية خلال الموسم الحالى.

ويتواجد الزمالك فى المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 40 نقطة جمعها من الفوز فى 11 مباراة والتعادل فى 7 مباريات والخسارة فى 6 مباريات، بينما ودع بطولة دورى أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

مباريات الزمالك فى شهر مايو

الزمالك يلعب مع الأهلي في مباراة السوبر المصري يوم 5 مايو في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة

الزمالك يلعب مع الإسماعيلي يوم 13 مايو مؤجلة من الجولة 27 للدوري في السابعة مساء

الزمالك يلعب مع أسوان يوم 18 مايو في الجولة 28 للدوري في الثامنة مساء

الزمالك يلعب مع الداخلية يوم 22 مايو في الجولة 29 للدوري في التاسعة والنصف مساء

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا | اضغط هنــــا

الزمالك يلعب مع طلائع الجيش 30 مايو في المباراة المؤجلة من الجولة 23 للدوري في الثامنة مساء

ومن المقرر إقامة مباريات دور الـ32 من كأس مصر في الفترة ما بين 6 لـ12 مايو، بينما تقام مباريات دور الـ16 خلال الفترة من 25 لـ30 من الشهر ذاته، ولكن لم تتم القرعة التي ستحدد منافس الزمالك في دور الـ32 ومن بعده دور الـ16.