شلل تام في خط مترو حلوان بسبب عطل.. ومشادات بين المواطنين وموظفي شركة الأمن (فيديو)

عطل فني لساعات طويلة، بخط حلوان بمترو الأنفاق، تسبب في شلل تام على الأرصفة، وزحام وتكدّس بالمحطات بطول الخط.

ووقعت مشادات بين المواطنين وأفراد شركة الأمن والموظفين العاملين بالشركة، المتواجدين بالمحطات وعلى الأرصف، بسبب تعطّل المترو لساعات طويلة، ما أدى إلى تكدّسهم وزحام شديد في وقت الذروة.

ورصدت عدسة “الفجر”، المشادات التي وقعت على رصيف إحدى محطات المترو، وسط زحام كبير من المواطنين.

النقل: العطل بشكل مؤقت

وأصدرت وزارة النقل بيانًا اليوم، أكدت فيه أن محطة حلوان في اتجاه محطات المرج الجديدة بالخط الأول، تشهد حدوث عطل فني مفاجئ، وحدوث تكدس وازدحام داخل محطة المترو، وتوقف حركة القطارات بشكل مؤقت داخل المحطة.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن توقف حركة القطارات بمحطة حلوان بالخط الأول بشكل مؤقت، وانتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وجارى العمل على عودة حركة قطارات الخط الأول بشكل طبيعي فى الإتجاهين.

وأكدت الشركة في بيانها، أنه يتم الآن تشغيل حركة قطارات الخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة المعصرة فقط فى الاتجاهين بشكل طبيعى، وتشغيل سكة واحدة فقط للاتجاهين من محطة المعصرة حتى محطة عين حلوان لتصبح محطة عين حلوان هى المحطة الانتهائية للخط الأول بشكل مؤقت لحين إصلاح العطل وتشغيل محطة حلوان بشكل طبيعي.

واعتذرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، لجمهور الركاب مستخدمي الخط الأول حلوان - المرج الجديدة عن العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها، مؤكدة أن العمل يجرى على قدم وساق لعودة حركة القطارات بالخط الأول بالكامل إلى طبيعتها في الاتجاهين.