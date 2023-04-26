مشاهدة مباراة ومانشستر سيتي وأرسنال يلا شوت || بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وآرسنال الأسطورة

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مباراة الليلة بين مانشستر سيتي وأرسنال سيتحدد على إثرها بشكل كبير من هو الفريق الذي سيفوز ببطولة الدوري الإنجليزي، ففريق مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، جمعها من اللعب في 30 مباراة، في المقابل يحتل فريق أرسنال المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة جمعها من اللعب في 32 مباراة

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توقيت مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي الليلة

سيلتقي فريقا مانشستر سيتي وأرسنال الليلة عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

معلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال والقنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن تنقل وكما هو معتاد، قناة بي إن سيورتس مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال الليلة في الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم والمقرر لها عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر

وأعلنت إدارة قناة بي إن سبورتس أن عصام الشوالي سيوقم بالتعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال الليلة في الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد أرسنال الليلة في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يلعب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بتشكيله المعتاد في مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال، وسيكون تشكيل مانشستر سيتي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: أكانجي، ناثان، روبين دياز، سنونز

خط الوسط: جوندجان، دي بروين، رودري

خط الهجوم: هالاند، جاك جريليش، رياض محرز

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال | اضغط هنــــا

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يلعب فريق أرسنال من أجل تحقيق الفوز للابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي عن مانشستر سيتي، ومن المنتظر أن يكون تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: زينتشينكو، ماجالهاليس، هولدنج، بن وايت

خط الوسط: فابيو فييرا، توماس بارتي، ساكا، مارتينيلي

خط الهجوم: أوديجارد، جابرييل جيسوس

