اغتيال عضو في مجلس تعيين المرشد الإيراني إثر هجوم شمالي البلاد

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بوابة الفجر

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، اليوم الأربعاء، اغتيال مسلح عضو في مجلس الخبراء الإيراني المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، في هجوم شمالي البلاد.

وكان عباس علي سليماني، واحدًا من 88 عضوا في مجلس الخبراء المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، أعلى سلطة في البلاد.

وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول، إن سليماني اغتيل صباح اليوم الأربعاء في هجوم مسلح في بلدة بابلسر الواقعة على بحر قزوين على بعد 230 كيلومترا شمال طهران، لافتة إلى أن المهاجم اعتقل من قبل القوات الأمنية.

وشغل سليماني منصب ممثل المرشد الأعلى علي خامنئي، وإمام صلاة الجمعة في كاشان، وهي مدينة في وسط البلاد بين طهران وأصفهان، وفي زاهدان، عاصمة سيستان بلوشستان.

ومجلس الخبراء الذي كان عضوا فيه، هو هيئة مؤلفة من 88 رجل دين يتم انتخابهم لمدة 8 سنوات بالاقتراع العام المباشر، من مجموعة من المرشحين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور.

وهو مسؤول عن تعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله، ويحق له دستوريا عزله، وتعيين شخص جديد إذا رأى ذلك ضروريا.

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