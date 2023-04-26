الصحة العالمية تحذر من ارتفاع عدد الوفيات في السودان

توقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات في السودان بسبب تفشي الأمراض، ونقص الخدمات الضرورية في ظل القتال العنيف.

وقال: "بالإضافة إلى الوفيات والإصابات الناجمة عن النزاع نفسه، تتوقع منظمة الصحة العالمية المزيد من الوفيات بسبب تفشي الأمراض ونقص الغذاء، والمياه، وتعطل الخدمات الصحية الضرورية، بما فيها التطعيم"، موضحًا أن 16% فقط من المرافق الصحية يعمل في العاصمة السودانية.

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة أطباء السودان الأربعاء، أن 59 من أصل 82 مستشفى أساسي في العاصمة والولايات، خرج عن الخدمة، مشيرة إلى تعرض 14 مستشفى للقصف، و19 للإخلاء القسري منذ بداية الاشتباكات في 15 أبريل الجاري.