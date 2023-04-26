الصحة العالمية تحذر من ارتفاع عدد الوفيات في السودان

عربي ودولي
بوابة الفجر

توقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات في السودان بسبب تفشي الأمراض، ونقص الخدمات الضرورية في ظل القتال العنيف.
وقال: "بالإضافة إلى الوفيات والإصابات الناجمة عن النزاع نفسه، تتوقع منظمة الصحة العالمية المزيد من الوفيات بسبب تفشي الأمراض ونقص الغذاء، والمياه، وتعطل الخدمات الصحية الضرورية، بما فيها التطعيم"، موضحًا أن 16% فقط من المرافق الصحية يعمل في العاصمة السودانية.
وفي وقت سابق، أعلنت نقابة أطباء السودان الأربعاء، أن 59 من أصل 82 مستشفى أساسي في العاصمة والولايات، خرج عن الخدمة، مشيرة إلى تعرض 14 مستشفى للقصف، و19 للإخلاء القسري منذ بداية الاشتباكات في 15 أبريل الجاري.

منظمة الصحة السودان اشتباكات اصابات منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية الخدمات الصحية الأمراض الاشتباكات العاصمة السودانية الاشتباك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أطباء السودان تيدروس آدهانوم نقابة أطباء السودان
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

"عصابة وحرامية".. هناء حمزة تهاجم محمود الخطيب بكلمات قاسية

عاجل.. مصدر مسؤول ينفي السماح بدخول الأراضي المصرية دون تأشيرة للأشقاء السودانيين

صدمة قوية.. تأكد غياب نجم الأهلي 9 أشهر بسبب الرباط الصليبي

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

"جوكر الأهلي الجديد" كولر يستقر على بديل معلول أمام الرجاء بدوري الأبطال

عاجل.. تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

عاجل.. الأهلي يقدم عرضًا رسميًا لضم موهبة منتخب نيجيريا

عاجل.. أوسوريو يطلب الاستغناء عن "المايسترو" صفقة الزمالك الجديدة