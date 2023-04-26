بث مباشر ليفربول يلا شوت : مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر يلا شوت

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بث مباشر الآن.. أخبار مباراة ليفربول وويست هام لحظة بلحظة في الدوري الإنجليزي

نستعرض هنا فيما يلي بثا مباشرا لأخبار مباراة ليفربول وويست هام لحظة بلحظة في الدوري الإنجليزي كما يلي:

بداية المباراة:

موعد مباراة موعد مباراة ليفربول وويست هام اليوم والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي

تحدد موعد مباراة ليفربول ضد ويست هام ضمن جدول مباريات في الدوري الانجليزي الممتاز اليوم في تمام الساعة 8.45 بتوقيت مصر.

وتقام مباراة ليفربول اليوم على ملعب لندن الأوليمبي، وتأتي مباراة ليفربول ضمن منافسات الجولة 33 من الدورى الإنجليزى الممتاز موسم 2022-2023.

ويوافق موعد مباراة ليفربول ضد ويست هام الساعة 8.45 بتوقيت السودان والأردن وليبيا.

ويوافق ماتش ليفربول اليوم الساعة 7.45 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

وتأتي مباراة ليفربول اليوم في تمام الساعة 9.45 بتوقيت السعودية والكويت وقطر، ويوافق موعد ليفربول الساعة 10.45 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي اليوم

تعتبر شبكة قنوات بين سبورت من أهم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وويست هام في الدوري الإنجليزي اليوم لكونها تملك حق نقل مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واختارت قنوات بين سبورت أن تكون القناة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام بث مباشر هي قناة بين سبورت 2 بريميون beIN Sports 2 HD Premium.

تردد القناة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم بث مباشر

يأتي تردد قناة بين سبورت 2 بريميوم، وهي القنا الناقلة لمباراة ليفربول بث مباشر اليوم كما يلي:

التردد: 11013

القمر الصناعي: نايل سات.

الاتجاه: أفقي

معدل الترميز: 275000

معامل الخطأ: 5/6

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ويست هام بقيادة محمد صلاح اليوم

يُتوقع أن يكون تشكيل ليفربول اليوم لمواجهة وست هام بقيادة محمد صلاح كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، ديوجو جوتا.

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تردد القنوات المفتوحة الأخري التي تذيع مباراة ليفربول وويست هام يونايتد اليوم مجانا

قناة S Sport Turkey HD

تركيا 42.0 ° شرقًا -12188 فولت 27500

قناة Ictimai TV

عازر الفضاء 45.1 درجة شرق -11175 ه 27500

قناة Diema Sport 2 HD البلغارية

سبيس أزير 45.1 ° E -12600V 30000

بلغاريا سات 1.9 ° شرق -12418 هـ 30000

هيلاس السبت 39.0 ° شرق -12137 V 30000

ترتيب ليفربول وويست هام في الدوري الإنجليزي

يأتي نادي ليفربول في المركز السابع من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة.

ولعب نادي ليفربول 31 مباراة فاز في 14 منها وتعادل في 8 مباريات بينما خسر 9 مباريات أخرى.

ويأتي نادي ويست هام في المركز الـ14 من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.

ولعب نادي ليفربول 31 مباراة فاز في 9 منها وتعادل في 7 مباريات بينما خسر 15 مباراة أخرى.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

يتضمن جدول مباريات الدوري الإنجليزي اليوم لعب 4 مباريات وتحدد موعدها كما يلي:

موعد مباراة نوتينجهام فورست ضد برايتون في تمام الساعة 8.30 مساءا بتوقيت مصر.

موعد مباراة تشيلسي ضد برنتفور في تمام الساعة 8.45 مساءا بتوقيت مصر.

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول في تمام الساعة 8.45 مساءا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة أرسنال ضد مان سيتى في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة.

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معلق مباراة ليفربول اليوم

اختارت قنوات بين سبورت معلق مباراة ليفربول ضد ويست هام اليوم، وهو المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي.

محمد صلاح على موعد مع التاريخ اليوم

سجل اللاعب المصري الدولى المصرى محمد صلاح قبل مباراة ليفربول اليوم 9 أهداف في شباك وست هام خلال تاريخه بالشراكة مع جون توشاك، وستيفن جيرارد نجمى الريدز سابقًا.

وكان بصمة محمد صلاح واضحة خلال 11 مباراة بين وست هام مع ليفربول.، وسجل 9 أهداف وصنع 3 أهداف آخري، وفاز ليفربول معه في 9 مباريات وتعادل في مباراة وخسر في أخرى.

ويكون محمد صلاح في موعد مع التاريخ اليوم لتصدر هدافي مباريات الفريقين اليوم منفردًا في حالة تحقيقه هدف أو أكثر.

وشارك محمد صلاح في 31 مباراة مع نادي ليفربول في الدورى الإنجليزى خلال الموسم الحالي استطاع خلالها في تسجيل 16 هدفًا وصنع 7 أخرى.

تاريخ مواجهات ليفربول وويست هام

لعب نادي وست هام ضد ليفربول 123 مباراة، وتمكن خلالها الريدز من الفوز في 70 مباراة وتعادلا في 30 وخسر 23 مواجهة لصالح ويست هام.

وأحرز لاعبو ليفربول 220 هدفًا خلال تلك المباريات بينما سجل لاعبو ويست هام 11 هدفًا فقط.

ويتفوق نادي ليفربول في القيمة التسويقية على ويست هام، ويبلغ قيمته 879 مليون يورو، مقابل 451 لصالح ويست هام، ويتصدر قائمة أغلى لاعبي المباراة لويز دياز بواقع 75 مليونا.