بث مباشر ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر يلا شووت اليوم بالدوري الإنجليزي

بث مباشر ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر يلا شووت اليوم بالدوري الإنجليزي، يلتقي فريق ليفربول، مساء اليوم الأربعاء، مع خصمه فريق وست هام وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

تأتي تلك المباراة في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "لندن الأولمبي" معقل وست هام.

ويسعى ليفربول إلى الفوز في لقاء اليوم، بعدما انتصر في مباراتيه الماضيتين أمام ليدز يونايتد ونوتينجهام فورست، 6-1 و3-2 على التوالي.

ويحتل ليفربول المركز السابع في الوقت الحالي برصيد 50 نقطة، أما وست هام فيمتلك 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

صرح المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، بأن مواجهة وست هام ستكون مباراة صعبة، ونحن بحاجة إلى لاعبين يدافعون بشكل جماعي.

يحل ليفربول ضيفا على وست هام يونايتد ضمن حملة اللحاق بمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فالفريق يحتل المركز الثامن بفارق 9 نقاط عن نيوكاسل يونايتد الثالث ومانشستر يونايتد الرابع.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، قال كلوب: «مواجهة وست هام ستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا، وديفيد مويس لديه فريق جيد، وأظهروا جودتهم مرة أخرى».

وتابع: «إذا قرر وست هام إقالة ديفيد مويس، سأكون أقدم مدرب في الدوري الإنجليزي، لكني لا أرغب في ذلك، يجب أن يبقى مويس، إنه زميل رائع».

وأكمل: «نحن بحاجة إلى لاعبين يدافعون بشكل جماعي، ستشعر باستقرار الفريق إذا كان الجميع يدافع كوحدة واحدة».

وأضاف: «جاهزية معظم مهاجمي ليفربول.. من المهم بالنسبة لنا تألق الجميع، ليس فقط من أجل تسجيل الأهداف ولكن من أجل الدفاع أيضا».

وعن موقف المصابين، قال الألماني: «روبرتو فيرمينو لن يشارك أمام وست هام، أتمنى أن يقترب من العودة نهاية هذا الأسبوع».

وأتم: «سنرى حالة إبراهيما كوناتي في تدريب اليوم من أجل معرفة حظوظه في المشاركة أمام وست هام، فهو الوحيد بين اللاعبين الأساسيين الذي تحوم الشكوك حوله».

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | اضغط هنــــا

وأنهى حديثه قائلًا: «إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار.. لا يزال يتعين علينا إثبات أنفسنا. لا يمكننا الحديث عن استمرارية النتائج الإيجابية عندما نفوز بمباراتين متتاليتين».

معلق مباراة ليفربول ووست هام

سيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة الليلة.