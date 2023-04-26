يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT، مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023، يبحث عنها ملايين مشجعي كرة القدم حول العالم، حيث سيشهد البريميرليج اليوم الأربعاء الموافق 26 أبريل قمة نارية للاقتراب من حسم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح مان سيتي في مطاردة أرسنال والاقتراب منه بعدما كان يحلق الأخير في صدارة الدوري بفارق نقاط كبيرة، وفيما يلي نستعرض معكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023، بالإضافة إلى موعد المباراة، تشكيل الفريقين المتوقع

موعد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

 مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023، يحل الأرسنال ضيفًا على ملعب استاد الاتحاد لمواجهة غريمه الكبير المان سيتي مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 أبريل الجاري ضمن منافسات الأسبوع 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيتمكن المشجعون ومتاعبو كرة القدم من مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال بث مباشر اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، القدس، الخرطوم، طرابلس، بيروت، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الرياض والدوحة، الكويت، دمشق، بغداد، عمان، المنامة، صنعاء، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت 11:00 مساءً أبوظبي ومسقط، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الرباط.

تردد قناة beIN Sport premium 1 الناقلة لمباراة مان سيتي وأرسنال اليوم في البريميرليج

نستعرض معكم في السطور التالية تردد قناة beIN Sport premium 1 الناقلة لمباراة مان سيتي وأرسنال اليوم في البريميرليج، على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة beIN Sport premium 1

قمر صناعي: يوتلسات @ °8 درجات غرب

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

قمر صناعي: سهيل-1 @ °25.5 درجة شرق

التردد: 11547

الاستقطاب: رأسي V

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

وعن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023، تعرض قنوات ARD Das Erste وZDF وIdman، لذا سنقدم لكم فيما يلي ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي.

تردد قناة ARD Das Erste

قمر صناعي: Astra 19.2°e

التردد: 11493

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 22000

تصحيح الخطأ: 3/4

 

تردد قناة ZDF

تردد قناة Idman

قمر صناعي: Astra 1B-1H + 2C

التردد: 11362

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 22000

تصحيح الخطأ: 3/4

قمر صناعي: Eutelsat W3

التردد: 11513

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 29900

تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيل مانشستر سيتي ضد أرسنال

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023.

  • حراسة  المرمى: إيدرسون مورايس.
  • خط الدفاع: ناثان أكي - مانويل أكانجي - روبن دياز - جون ستونز.
  • خط الوسط: رودري - كيفين دي بروين - إلكاي جوندجان.
  • الهجوم: هالاند - بيرناردو سيلفا - جاك جريليش.

لمشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

تشكيل أرسنال ضد مانشستر سيتي

أما الناحية الأخرى، نستعرض معكم تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023.

  • حراسة المرمى: رامسديل.
  • خط الدفاع: بن وايت - جابريال ماجاليس - ويليام ساليبا - زينتشنكو.
  • خط الوسط: جورجينيو - جرانيت تشاكا - أوديجارد.
  • الهجوم: تروسادر - بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي.

حكم مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن حكم مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي:

  • حكم ساحة: مايكل أوليفر.
  • حكم مساعد أول: ستيوارت بارت.
  • حكم مساعد ثانِ: ايان حسين.
  • الحكم الرابع: كريج باوسون.
  • حكام الفيديو VAR: ديفيد كوت ويعاونه إيدي سمارت.

ترتيب أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي وحظوظ الفائز في مباراة اليوم

يحتل فريق أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023 برصيد 75 نقطة، وفي حال فوزه اليوم على المان سيتي سيقترب من حسم لقب الدوري بشكل كبير خاصة أنه يبتعد عن السيتي بـ 5 نقاط، ولكن السيتي لديه مباراتين مؤجلتين، أما مانشستر سيتي يأتي في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، وفي حال فوزه سيكون صاحب الحظ الأكبر في حسم الدوري، خاصة أنه صاحب الأرض والجمهور، وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل ترتيب الفريقين بالأرقام.

الفريقالمبارياتفوزتعادلخسارةلهعليهالفرقالنقاط
1- مانشستر سيتي32236377374375
2- أرسنال30224478285070

لمشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وأرسنال

وعن تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وأرسنال، التقى الفريقين في 207 مباراة، وفاز أرسنال باكتساح في 98 مباراة، بينما فاز مانشستر سيتي في 64 مباراة، وحسم التعادل بينهما في 45 مباراة.

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