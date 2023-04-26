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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ارسنال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، يبحث عشاق الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء عن موعد مباراة القمة بين مانشستر سيتي وارسنال وكذلك القنوات الناقلة لهذه الموقعة الكروية المهمة بين الجانرز والفريق السماوي حامل اللقب.

وتأتي المباراة بين مانشستر سيتي وأرسنال اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر البريميرليج.

يدخل أرسنال المباراة بمعنويات مرتفعة ورغبة في تعويض ما فاته، في ظل نتائجه المتراجعة في الفترة الماضية ويتحفز لتحقيق الفوز من أجل ضمان التفوق على منافسه بعد النقاط الكثيرة التي أهدرها الجانرز في المباريات الأخيرة بعد 3 تعادلات أضاعت على الفريق 6 نقاط قد تكون حاسمة في شكل الصراع على اللقب.

ترتيب مانشستر سيتي وأرسنال في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر سيتي قبل مباراة اليوم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، أما فريق أرسنال، فيتربع على القمة وله 75 نقطة.

كما يرغب أرسنال في الثأر من كتيبة الفريق السماوي، بعدما خسر أمامهم في مباراة الدور الأول بين الفريقين على ملعب الإمارات بنتيجة 3-1 بعد مباراة قوية ومثيرة.

فيما يخطط السيتي لتحقيق الفوز من أجل ضمان صدارة جدول البريميرليج، في ظل تخلفه بـ 5 نقاط عن منافسه، ولكنه يمتلك مباراتين مؤجلتين سيمنحاه الصدارة حال الفوز بهما مع فوزه اليوم أو تعادله على أقل تقدير.

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة مانشستر سيتي وأرسنال من حيث الموعد والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل وكافة التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة الصعبة والقوية:

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ارسنال في الدوري الإنجليزي الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة وعند الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية، وعند الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة مانشستر سيتي ضد ارسنال في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد ارسنال اليوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي على أرض ملعب استاد «الاتحاد» في مدينة مانشستر.

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

سيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد ارسنال في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط

لمشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

ويتم نقل مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال عبر قناة

بي إن سبورتس 1 إتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

قنوات أخرى تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

beIN Sports HD 1 English

BT Sport 1 HD

beIN Sports Connect

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

يقوم المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي بالتعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال ضد مانشستر سيتي

ينتظر أن يخوض أرسنال مباراة مانشستر سيتي بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: أرون رامسديل.

في خط الدفاع: بن وايت وروب هولدنج وجابرييل وزينشينكو.

في خط الوسط: مارتن أوديجارد وتوماس بارتي جرانيت تشاكا.

في خط الهجوم: جابريل جيسوس وساكا وجابرييل مارتينيلي.

تشكيل مانشستر سيتي ضد أرسنال

ينتظر أن يخوض مانشستر سيتي مباراة أرسنال بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

في خط الدفاع: مانويل أكانجي وروبين دياز وإيمريك لابورت وجون ستونز.

في خط الوسط: ورودري وكيفين دي بروين وإلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم: برناردو سيلفا وإيرلينج هالاند وجاك جريليش.