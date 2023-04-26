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يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي، يستعد استاد الاتحاد لفتح ابوابة لاستضافة مباراة قوية تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وارسنال ضمن منافسات الجولة ال33 في الدوري

الان مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال اليوم

تنقل مباراة مانشستر سيتي وارسنال اليوم في الجولة ال33 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، عبر القنوات التالية، قناة beIN Sports premium 1، وعلي قناة beIN 4 K ، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مباراة مانشستر سيتي وارسنال مباشر

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت المغرب وموريتانيا، 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر، 9 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا، 10 مساءً بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن، 11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تقرر تعيين الحكم مايكل أوليفر لإدارة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، في قمة الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة البريمير ليج، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد.

ويسعى أرسنال للحفاظ على صدارة البريمير ليج، بعد أن لعب 32 مباراة نجح خلالها في جمع 75 نقطة، مبتعدا عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط.

وسيتولى القيادة التحكيمية للمباراة، مايكل أوليفر، وقد نجح في إدارة عدد من المباريات لمانشستر سيتي وأرسنال هذا الموسم في البريمير ليج، والمفارقة أن جميعها انتهت بفوز الثنائي.

ولعب مانشستر سيتي تحت قيادة أوليفر أمام مانشستر يونايتد وحقق الانتصار بنتيجة 6-3، كما تفوق على وست هام بثنائية نظيفة.

أما أرسنال فقد تفوق على ليفربول بنتيجة 3-2، وتغلب على تشيلسي بهدف نظيف، واكتسح إيفرتون برباعية بيضاء، وتغلب على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم

ويلتقي مانشستر سيتي مع نظيره أرسنال اليوم في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 11:00 مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة 7:00 مساء بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال

ويمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في قمة الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة البريمير ليج، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بريميوم بتعليق عصام الشوالي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد أرسنال

واستقر بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي على التشكيلة التي سيخوض بها لقاء أرسنال اليوم في قمة الأسبوع الثالث والثلاثين، والتي تأتيكم على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

في خط الدفاع: مانويل أكانجي - روبين دياز - إيمريك لابورت - جون ستونز.

في خط الوسط: برناردو سيلفا - رودري - جاك جريليش - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوان.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند

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تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر سيتي

ويدخل أرتيتا مباراة اليوم ضد مانشستر سيتي بعناصره الأساسية التي يعتمد عليها في كل مباراة رغبة في العودة من ملعب الاتحاد بنتيجة إيجابية.

وجاء تشكيل أرسنال المتوقع على النحو التالي

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، هولدنج، جابرييل ماجاليس، زينتشينكو.

خط الوسط: توماس بارتي، فابيو فييرا، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتنيلي، جابرييل جيسوس.