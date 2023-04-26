كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم في الدوري الانجليزي.. Kooralive

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم في الدوري الانجليزي.. Kooralive، يستعد ليفربول لمواجهة نظيره وست هام يونايتد مساء اليوم الأربعاء 26 أبريل، على أرضية استاد لندن الأولمبي، في إطار منافسات المرحلة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، أي العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة وست هام يونايتد ضد ليفربول على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD2 بريميوم بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي.

يمر ليفربول بأداء جيد في الفترة الأخيرة بمسابقة الدوري، فهو تمكن من تحقيق الفوز على نوتينغهام فورست في الجولة الماضية بثلاثية لهدفين، وقبلها على ليدز يونايتد بسداسي لهدف، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع على جدول الترتيب.

ويدخل الريدز اللقاء بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، حيث يرغب في تحقيق الفوز من أجل مواصلة نغمة الانتصارات لتعزيز رصيده من النقاط للتقدم للأمام وتجنب الرجوع للخلف.

وفي نفس السياق، نجح وست هام يونايتد في تحقيق الانتصار على بورنموث برباعية نظيفة في المرحلة السابقة، ليرفع رصيده إلى 34 في المركز الرابع عشر على جدول الترتيب.

ويبحث وست هام اليوم عن الانتصار من أجل مواصلة شحن رصيده من النقاط للبقاء في المناطق الأمنة أي التقدم للأمام وتحنب الرجع للخطر، ولكن هذا يتطلب منه التركيز العالي لنيل مراده.

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يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره فريق وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر

تنقل مباراة ليفربول ووست هام يونايتد اليوم في الجولة ال33 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، على قناة beIN Sports premium 2، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | اضغط هنــــا

وتم اسناد مهمة التعليق علي المباراة إلى المعلق حفيظ دراجي.

الان لايف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت المغرب وموريتانيا، 7:45 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، 8:45 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا، 9:45 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن، 10:45 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان