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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | يلا شووت مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT، بينما يلتقي ليفربول مع وست هام يونايتد في الاسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الانجليزي يوم الاربعاء الموافق 26 إبريل 2023 وسوف نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد ومعلق مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يونايتد.

بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

وتنطلق مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الاسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الانجليزي في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، بينما المباراة في تمام الساعة 8:45 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت السعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين وقطر، بينما المباراة في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يونايتد.

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

وتنطلق مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الاسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الانجليزي اليوم الاربعاء الموافق 26 إبريل 2023 علي ملعب لندن الاولمبي.

بينما يتولى مهمة التعليق علي مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الاسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الانجليزي المعلق حفيظ دراجي.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

بينما تذاع مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الاسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الانجليزي علي قناة bein Sports premium HD 2 الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الانجليزي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الاسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الانجليزي 2023.

يحتل فريق ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة حصدها من 31 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 9 مباريات، فيما يحتل وست هام يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة حصدها من 31 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر 15 مباراة.

ويدخل ليفربول اللقاء من أجل حصد الثلاث نقاط ومواصلة الانتصارات بعد الفوز على ليدز يونايتد 6-1 ثم الفوز على نوتنجهام فورست 3-2، في طريقه للاقتراب من المربع الذهبي أو احتلال مركز مؤهل لبطولة أوروبية في الموسم المقبل.

في المقابل، يرغب وست هام يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية مستغلا عامل الأرض والجمهور من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | اضغط هنــــا

يذكر أن مواجهة الدور الأول بين وست هام يونايتد وليفربول انتهت بفوز الريدز 1-0، والتي أقيمت على ملعب "آنفيلد".

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام يونايتد

وينتظر أن يدخل ليفربول مباراة الليلة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، ديوجو جوتا.