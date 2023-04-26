بولندا تصادر حسابات السفارة والبعثة التجارية لروسيا

قرر المدعي العام في بولندا، اليوم الأربعاء، مصادرة أموالًا من حسابات السفارة والبعثة التجارية لروسيا في البلاد.

وبدوره، قال رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية، سيرغي أندرييف، اليوم: "تلقينا إخطارًا من مكتب المدعي العام بأن الأموال في حسابات السفارة، والتمثيل التجاري في بنك سانتاندير، حولت إلى حسابات مكتب المدعي العام".

وأوضح السفير أن الأمر يهم "مبالغ كبيرة" كانت في الحسابات بالدولار الأمريكي، والزلوتي البولندي، ووصف السفير أندرييف الواقعة بـ "انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".