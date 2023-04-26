مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم، مشاهدة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي بث مباشر اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي بجودة عالية

يحل ليفربول ضيفًا على حساب وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي.

ليفربول ووست هام بث مباشر في الدوري

يحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 50 نقطة جمعهم من 31 مباراة، بعدما حقق 14 انتصارًا، وتعادل في 8 مباريات وخسر 9 مواجهات.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي بجودة عالية

تنطلق مباراة ليفربول ووست هام في الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي بجودة عالية

تذاع مباراة ليفربول ووست هام في الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر قناة بي إن سبورت 2.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي بجودة عالية

أسندت قناة بي إن سبورت، مهمة التعليق على مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي، للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره فريق وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر

تنقل مباراة ليفربول ووست هام يونايتد اليوم في الجولة ال33 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، على قناة beIN Sports premium 2، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | اضغط هنــــا

مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت المغرب وموريتانيا، 7:45 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، 8:45 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا، 9:45 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن، 10:45 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان