كوسوفو تعلن نيتها بالانضمام لـ "الناتو"

قالت فيوزا عثماني رئيسة إقليم كوسوفو، إن الأهداف التالية لجمهورية كوسوفو، بعد تحرير نظام التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي، هي الحصول على وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأردفت عثماني، خلال زيارتها لبرلمان مقدونيا الشمالية: "الهدف التالي هو وضع دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى العضوية في أقوى تحالف عسكري معروف للبشرية - الناتو. سنعمل بجد في هذا الاتجاه وسنكون قادرين على التعلم من تجربة مقدونيا الشمالية".

وافق البرلمان الأوروبي في 18 أبريل الجاري، على قرار يسمح لحاملي جوازات السفر الخاصة بكوسوفو بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرات لمدة تصل إلى 90 يومًا، في أوائل مارس الماضي، تمت الموافقة على هذا القرار من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي. ثم أشار رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، إلى أن تحرير نظام التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي لسكان الجمهورية المعلنة من جانب واحد، جعل بريشتينا أقرب خطوة إلى الاتحاد الأوروبي.

واعترفت 84 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بإعلان استقلال كوسوفو. في حالة التصويت على انضمام بريشتينا إلى المنظمة، تأمل السلطات الصربية أن يستخدم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن في روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضده.

وقال الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، في اجتماع مع صرب كوسوفو في 13 أبريل، إن أي نزاع مسلح في كوسوفو وميتوهيا سيصبح صراعا بين بلغراد وحلف شمال الأطلسي، وليس فقط مع سلطات كوسوفو في بريشتينا.