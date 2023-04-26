مقتل 55 مهاجرًا جراء غرق زورقهم قبالة السواحل الليبية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة غرق ما لا يقل عن 55 شخصا بينهم نساء وأطفال، انقلب زورقهم المطاطي قبالة ليبيا.

وكان الزورق يقل 60 مهاجرا على الأقل وانطلق من بلدة القره بوللي الساحلية شرقي العاصمة الليبية طرابلس.

وأفادت المنظمة بأن خمسة مهاجرين نجوا من غرق الزورق وأعادهم خفر السواحل الليبي إلى الشاطئ، ولم يتضح على الفور ما حدث للزورق.

وأشارت، إلى أن الكارثة وقعت يوم الثلاثاء، حيث أن هذه المأساة هي الأحدث في وسط البحر المتوسط، وهو طريق رئيسي للمهاجرين.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 537 شخصا غرقوا أو فقدوا في كوارث المهاجرين بالبحر المتوسط حتى الآن هذا العام، بينما تم اعتراض أكثر من 4300 شخص وإعادتهم إلى ليبيا.