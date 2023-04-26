مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يلا شوت بث مباشر YALLA SHOOT يلا كورة مباراة ليفربول بث مباشر دون تقطيع

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يلا شوت بث مباشر YALLA SHOOT يلا كورة مباراة ليفربول بث مباشر دون تقطيع، يواجه فريق ليفربول فريق وست هام يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريمرليج"، موسم 2022 - 2023.

يدخل ليفربول المباراة بحثًا عن تحقيق الانتصار، بعد أن تمكن منه بصعوبة أمام نوتنجهام فورست في الجولة الماضية، بنتيجة 3 - 2.

القناة الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي ومعلق المباراة

تنقل مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي، عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium، وبتعليق المعلق حفيظ دراجي.

كما تنقل المباراة عبر القنوات التالية:

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 2 English

BT Sport 2 HD

beIN Sports Connect

ويتصدر أرسنال قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يتبقى له مباراتان.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- أرسنال 75 نقطة.

2- مانشستر سيتي 70 نقطة.

3- مانشستر يونايتد 59 نقطة.

4- نيوكاسل يونايتد 56 نقطة.

5- توتنهام 53 نقطة.

6- أستون فيلا 51 نقطة.

7- ليفربول 50 نقطة.

8- برايتون 49 نقطة.

9- فولهام 45 نقطة.

10- برينتفورد 44 نقطة.

11- تشيلسي 39 نقطة.

12- كريستال بالاس 37 نقطة.

13- وولفرهامبتون 34 نقطة.

14- بورنموث 33 نقطة.

15- وست هام 31 نقطة.

16- ليدز يونايتد 29 نقطة.

17- ليستر سيتي 28 نقطة.

18- إيفرتون 27 نقطة.

19- نوتينجهام فورست 27 نقطة.

20- ساوثهامبتون 24 نقطة.

بث مباشر لمباراة ليفربول أمام فريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة ليفربول ضد وست هام اليوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، على إستاد لندن الأوليمبي، وتنطلق أحداثها في تمام التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

مباراة ليفربول ضد مضيفه وست هام ستنقل على الهواء مباشرة، عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات الدوري الإنجليزي، وتبث عبر قناة بي إن سبورت بريميوم 1، ويعلق عليها المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | اضغط هنــــا

محمد صلاح يكشف لقبه المفضل وتألقه أمام الفرق الكبيرة

تحدث النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن سبب تألقه في المباريات ضد الفرق الكبرى مع الريدز.

وقال محمد صلاح في تصريحات خلال مقابلة مع شبكة bt sport الإنجليزية: “أحاول دائما إعداد نفسي بشكل جيد قبل المباريات التي نواجه فيها الكبار لأن هذه هي المباريات التي يشاهدها العالم أجمع، أنا لاعب المباريات الكبيرة، لهذا السبب أسعد للغاية عندما أسجل أمام الكبار”.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية: الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا كان هدفي الأكبر منذ أن كنت صغيرا، عندما كنت طفلا كنت أشاهد دوري الأبطال أكثر من الدوري الإنجليزي الممتاز أو أي دوري آخر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | اضغط هنــــا

وأضاف: كان حلمي فقط أن ألعب يوما ما بدوري الأبطال، الفوز به أمر لا يصدق، إنه اللقب الأغلى بالطبع.

وعن علاقته مع مدربه يورجن كلوب قال صلاح: لدي علاقة قوية مع كلوب منذ أن جئت إلى ليفربول، لقد لعبنا معا لمدة 5 أو 6 سنوات لذلك نحن نعرف بعضنا البعض جيدا الآن، نحن نحترم بعضنا البعض وهذا هو أهم شيء.