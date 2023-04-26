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حظك اليوم | توقعات برج الثور 26 إبريل 2023: «كن شجاعًا في مواجهة المشكلات القريبة»

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الثور
الثور

حظك اليوم.. يعتبر مواليد برج الثور من أصحاب الشخصيات القوية، كما أن مولود برج الثور بسيط فى التعامل مع الآخرين، علاقاته بالأشخاص المحيطين به ممتازة، يتحدث بالمنطق، يعرف معنى التفكير السليم والمنطقى.

 

حظك اليوم.. برج الثور فى حظك اليوم 26 أبريل

صفات مواليد الثور عنيد جدًا غيور جدًا ومحب بدرجة عالية مخلص فى حبه يكره الخيانة والكذب، محب للرحلات وللطبيعة الخلابة ويستمتع بالهواء الطلق

حظك اليوم | توقعات برج الحوت 26 إبريل 2023: «يوم مشمس جميل مناسب للتنزه»

حظك اليوم | توقعات برج السرطان 26 إبريل 2023: «تناول الفواكه والخضراوات الطازجة»

حظك اليوم.. برج الثور على الصعيد المهنى

أنت فى تقدم واضح هذه الفترة على الصعيد المهنى، فاستثمر كل جهودك لتكون الأكثر تميزا وفى المقدمة دائما؛ فمديرك ينتظر منك بعض الاقتراحات الخاصة بالعمل والتى ستجعل خطواتك أكثر ثباتا وتأثيرا بين زملائك، فلا تستهين بقدراتك.

 

حظك اليوم.. برج الثور على الصعيد العاطفى

الحياة العاطفية لمواليد برج الثور ممتازة هذه الفترة، الرومانسية والاستقرار يسوداها بنسبة كبيرة، واعلم أن شريك حياتك يهتم بأدق تفاصيلك ويسعى دائما لإرضائك.

 

حظك اليوم.. برج الثور على الصعيد الصحى

صحتك فى تحسن بعد تعرضك الفترة الأخيرة للاضطرابات، فالتزم بتعليمات طبيبك ولا تتجاهل الصعيد الصحى حتى لا تصاب بوعكة صحية الفترة المقبلة.

 

حظك اليوم.. توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

تنتظرك الكثير من الأخبار السعيدة فى هذا اليوم كن متوقعًا الأفضل فأنت إنسان مجتهد وتستحق الخير الكثير فى حياتك.

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حظك اليوم | توقعات برج الحمل 26 إبريل 2023: «قدم التنازلات لحياة أفضل مع الشريك»
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