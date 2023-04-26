نقدكم لكم في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن شهادات الإيداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان، حيث يتزايد البحث عن شهادات الإيداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان خلال الفترة الراهن على جوجل.

كل ما تريد معرفته عن شهادات الإيداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان

مدة الشهادة خمس سنوات.

تصدر الشهادة بفئات 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها ودون حد أقصى.

يمكنك الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الشهادات بنسبة لا تتجاوز ٩٠٪ من قيمة الشهادات.

يمكنك شراء الشهادات باسم الغير من جميع الأعمار (وتشمل القُصر) أو باسم أكثر من مستفيد.

لك الحق في استرداد قيمة الشهادة المشتراه بعد مرور ٦ أشهر من تاريخ الشراء ويتم إعادة احتساب العائد وفقًا لمدة الإيداع الفعلية.

بنك التعمير والإسكان

ويذكر أن بنك التعمير والإسكان تأسس عام 1979 (شركة مساهمة مصرية)، ويعد من النماذج المتميزة للبنوك المتخصصة والرائدة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، والتي تحولت في نشاطها إلى بنك تجاري شامل يقدم كافة الخدمات المصرفية، وكانت ثقة العملاء هى الركيزة الأساسية التي مهدت الطريق أمام البنك للتحول إلى بنك تجاري منذ أكثر من 40 عامًا، وقام البنك خلال السنوات القليلة الماضية بطفرة كبيرة في تحديث خدماته المصرفية المقدمة للأفراد والشركات، والمتابعة المستمرة لتطبيق كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي لتغطية محافظات الجمهورية ليصل عدد الفروع لأكثر من 100 فرع، وانتشار ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى أكثر من 400 ماكينة.