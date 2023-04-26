ads

كل ما تريد معرفته عن شهادات الإيداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان

منوعات
بنك التعمير والإسكان
بنك التعمير والإسكان

نقدكم لكم في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن شهادات الإيداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان، حيث يتزايد البحث عن شهادات الإيداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان خلال الفترة الراهن على جوجل.

 

كل ما تريد معرفته عن شهادات الإيداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان

  • مدة الشهادة خمس سنوات.
  • تصدر الشهادة بفئات 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها ودون حد أقصى.
  • يمكنك الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الشهادات بنسبة لا تتجاوز ٩٠٪ من قيمة الشهادات.
  • يمكنك شراء الشهادات باسم الغير من جميع الأعمار (وتشمل القُصر) أو باسم أكثر من مستفيد.
  • لك الحق في استرداد قيمة الشهادة المشتراه بعد مرور ٦ أشهر من تاريخ الشراء ويتم إعادة احتساب العائد وفقًا لمدة الإيداع الفعلية.

عاجل.. من يشتري أسهم بنك التعمير والإسكان؟.. "البورصة تعلن عن صفقتين من الحجم الكبير على أسهم البنك في أسبوع

ماهي شروط استخراج شهادة ميلاد إلكترويا؟

بنك التعمير والإسكان

ويذكر أن بنك التعمير والإسكان تأسس عام 1979 (شركة مساهمة مصرية)، ويعد من النماذج المتميزة للبنوك المتخصصة والرائدة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، والتي  تحولت في نشاطها إلى بنك تجاري شامل يقدم كافة الخدمات المصرفية، وكانت ثقة العملاء هى الركيزة الأساسية التي مهدت الطريق أمام البنك للتحول إلى بنك تجاري منذ أكثر من 40 عامًا، وقام البنك خلال السنوات القليلة الماضية بطفرة كبيرة في تحديث خدماته المصرفية المقدمة للأفراد والشركات، والمتابعة المستمرة لتطبيق كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي لتغطية محافظات الجمهورية ليصل عدد الفروع لأكثر من 100 فرع، وانتشار ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى أكثر من 400 ماكينة.

شهادات الايداع شهادات الإيداع الخماسية بنك التعمير والاسكان شهادة خماسية شهادة ادخار
Elfagr.org

مواد متعلقة

معلومات لا تفوتك عن شهادات الإيداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

"عصابة وحرامية".. هناء حمزة تهاجم محمود الخطيب بكلمات قاسية

عاجل.. مصدر مسؤول ينفي السماح بدخول الأراضي المصرية دون تأشيرة للأشقاء السودانيين

صدمة قوية.. تأكد غياب نجم الأهلي 9 أشهر بسبب الرباط الصليبي

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

"جوكر الأهلي الجديد" كولر يستقر على بديل معلول أمام الرجاء بدوري الأبطال

عاجل.. تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

عاجل.. الأهلي يقدم عرضًا رسميًا لضم موهبة منتخب نيجيريا

عاجل.. أوسوريو يطلب الاستغناء عن "المايسترو" صفقة الزمالك الجديدة