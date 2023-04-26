مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT

مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT، بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، يدخل فريق ليفربول مواجهة صعبة اليوم الأربعاء، عندما يحل ضيفًا على نظيره فريق وست هام، ضمن مواجهات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، بث مباشر نقدم لكم من خلال موقع الفجر بث مباشر حصري للقاء الريدز ووست هام، مساء اليوم الأربعاء، إليكم بث مباشر للقاء وست هام وليفربول الآن

بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام

وتقدم فيتو لمتابعيها بثا مباشرا لـ مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي، أو يمكنك متابعة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي عبر قناة بي إن سبورت بريميوم 1.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق وست هام، اليوم الأربعاء ضمن مواجهات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.



ومن المتوقع أن يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام وست هام بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، ديوجو جوتا.

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام

وتقام مباراة ليفربول ضد وست هام اليوم الأربعاء على ستاد لندن الأوليمبي، وتنطلق أحداثها في تمام التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة. إليكم بث مباشر مباراة ليفربول وست هام الان

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، بث مباشر نقدم لكم من خلال موقع الفجر بث مباشر حصري للقاء الريدز ووست هام، مساء اليوم الأربعاء، إليكم بث مباشر للقاء وست هام وليفربول الآن.

لقناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام وست هام

مباراة ليفربول ضد مضيفه وست هام ستنقل على الهواء مباشرة، عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات الدوري الإنجليزي، وتبث عبر قناة بي إن سبورت بريميوم 1.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام | اضغط هنــــا

ويتواجد فريق ليفربول في المركز السابع بترتيب الدوري الإنجليزي بـ50 نقطة، في حين يتواجد وست هام في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- أرسنال 75 نقطة.

2- مانشستر سيتي 70 نقطة.

3- مانشستر يونايتد 59 نقطة.

4- نيوكاسل يونايتد 56 نقطة.

5- توتنهام 53 نقطة.

6- أستون فيلا 51 نقطة.

7- ليفربول 50 نقطة.

8- برايتون 49 نقطة.

9- فولهام 45 نقطة.

10- برينتفورد 44 نقطة.

11- تشيلسي 39 نقطة.

12- كريستال بالاس 37 نقطة.

13- وولفرهامبتون 34 نقطة.

14- بورنموث 33 نقطة.

15- وست هام 31 نقطة.

16- ليدز يونايتد 29 نقطة.

17- ليستر سيتي 28 نقطة.

18- إيفرتون 27 نقطة.

19- نوتينجهام فورست 27 نقطة.

20- ساوثهامبتون 24 نقطة.

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رقم قياسي جديد لمحمد صلاح

وبعد هدف محمد صلاح في شباك نوتنجهام فورست أصبح الفرعون المصري سادس أكثر لاعب سجل أهدافا في تاريخ ليفربول في مختلف المسابقات بالتساوي مع روبي فاولر برصيد 183 هدفًا.

إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح

ووفقًا لموقع ليفربول الرسمي، فإذا سجل محمد صلاح هدفًا في مرمى وست هام، سيرفع رصيده في الدوري الإنجليزي إلى 135 هدفًا، ليرتقي إلى المركز الخامس في ترتيب هدافي فريقه عبر تاريخ المسابقة، ويتساوى وقتها مع هاري تشامبرز صاحب الـ135 هدفا، مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، بث مباشر نقدم لكم من خلال موقع الفجر بث مباشر حصري للقاء الريدز ووست هام، مساء اليوم الأربعاء، إليكم بث مباشر للقاء وست هام وليفربول الآن

بالإضافة لذلك، فإن الهدف سيجعل محمد صلاح أكثر لاعبي ليفربول تسجيلًا في شباك وست هام بكل المسابقات، برصيد 10 أهداف، متساويا مع جون توشاك.

وسيحل وست هام وقتها في المركز الثالث بين أكثر الفرق التي هز صلاح شباكها، بالتساوي مع توتنهام، وخلف مانشستر يونايتد (12 هدفًا) ومانشستر سيتي (11 هدفًا).

بث مباشر مباراة ليفربول وست هام في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، بث مباشر نقدم لكم من خلال موقع الفجر بث مباشر حصري للقاء الريدز ووست هام، مساء اليوم الأربعاء، إليكم بث مباشر للقاء وست هام وليفربول الآن

مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

وشارك محمد صلاح حتى الآن في 298 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات، وسجل 183 هدفًا وصنع 74 آخرين.