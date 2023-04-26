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بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وارسنال كورة لايف في الدوري الإنجليزي 2023

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وارسنال كورة لايف في الدوري الإنجليزي 2023

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بث مباشر مباراة مانشستر
بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وارسنال كورة لايف في الدوري الإ

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وارسنال كورة لايف في الدوري الإنجليزي 2023 ستقدم خدمة البث المباشر لمباراة قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين أرسنال ومانشستر سيتي، والتي ستقام اليوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023، على أرضية ملعب الاتحاد بحضور الجماهير. تُعد هذه المباراة من أهم وأقوى المواجهات المقامة اليوم، حيث يتنافس الفريقان على الفوز والحصول على النقاط الثلاث في قمة منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المتوقع أن يكون هذا اللقاء ناريًا ومثيرًا بين الفريقين، اللذين يسعيان بشدة لتحقيق الفوز والمحافظة على مراكزهما في ترتيب الدوري.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وارسنال كورة لايف في الدوري الإنجليزي 2023

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وارسنال كورة لايف في الدوري الإنجليزي 2023 بعد حصوله على 75 نقطة من 32 مباراة، يتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. ورغم التعادل في آخر ثلاث مباريات، يسعى الفريق للعودة إلى سكة الانتصارات من جديد وتحقيق الفوز اليوم بنتيجة إيجابية. بالمقابل، يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بعد حصوله على 70 نقطة من 30 مباراة، وقد حقق الفريق سلسلة من الانتصارات المتتالية بلغت ستة انتصارات.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ارسنال اليوم

من المقرر ان تنطلق صافرة الحكم لبداية احداث الشوط الأول من مباراة ارسنال ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم في تمام الساعة 10:0 مساءًا بتوقيت السعودية، 9:0 مساءًا بتوقيت مصر، 10:0 مساءًا بتوقيت فلسطين، 10:0 مساءًا بتوقيت الأردن، 10:0 مساءًا بتوقيت سوريا، 10:0 مساءًا بتوقيت لبنان، 10:0 مساءًا بتوقيت العراق، 9:0 مساءًا بتوقيت السودان، 10:0 مساءًا بتوقيت اليمن، تقوم قناة بي ان سبورت بنقل اللقاء.

القنوات الناقله لمباراة مانشستر سيتي وارسنال اليوم الاربعاء 26/4/2023 ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد عبر قناة BeIN Sports Premium 1 HD وسوف نعرض عليكم الان تردد القنوات الناقله لمباراه مانشستر سيتي وارسنال.

  • تردد القناة: 11013.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • تصحيح الخطأ: 3/2.

لمشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

القنوات المفتوحه الناقله لمباراه مانشستر سيتي وارسنال علي جميع الاقمار الصناعيه

  • قناة Varzish Sport التردد: 11843 عمودي معدل الترميز: 27500 القمر: Y1A
  • قناة TRT 1 التردد: 11958 عمودي معدل الترميز: 30000 القمر: Turksat 3A
  • قناة IRIB Varzesh التردد: 11555 عمودي معدل الترميز: 30000 القمر: Intelsat 62°
  • قناة 1TV Georgia التردد: 11095 أفقي معدل الترميز: 27500 القمر: AzerSpace 1
  • قناة AZ Tv التردد: 11169 أفقي معدل الترميز: 20400 القمر: AzerSpace 46°E
  • قناة IRIB Tv3 التردد: 11900 عمودي معدل الترميز: 27500 القمر: Badr 26°E
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