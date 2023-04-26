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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الدوري الإنجليزي

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الدوري الإنجليزي، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية صوب أرضية إستاد الاتحاد لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال، مساء اليوم الأربعاء 26 أبريل، وذلك لحساب فعاليات الأسبوع الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بث مباشر

مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أي العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة ارسنال ضد مانشستر سيتي على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بريميوم بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي.

صراع مرتقب ومتجدد يجمع بين الفريقين العملاقين في قمة هذه الجولة ببطولة الدوري المحلي، حيث من المحتمل أن تحدد هذه المعركة ملامح بطل البريميرليج هذا الموسم.

لا يزال ارسنال يتربع على صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 75 نقطة، جمعهما من 32 مباراة حيث حقق 23 انتصار و6 تعادلات 3 خسائر، وسجل 77 هدفًا واستقبلت شباكه 34 هدفًا.

وكان آرسنال في الجولة الماضية من المسابقة قد وقع في فخ التعادل الإيجابي أمام الجريح ساوثهامبتون بثلاثية لكل منهما ليكون هذا التعادل الثالث تواليًا في البريميرليج من أخر 5 لقاءات للفريق محققًا انتصارين قبلهما.

واستعدت كتيبة المدير الفني للمدفعجية لهذه المعركة الشرسة بتركيز تام وبجهد عالي، حيث يرغب في وقف نزيف النقاط والعودة لتعزيز رصيده من النقاط وهذا يأتي من خلال القتال بقوة اليوم للانقضاض على الخصم في معقله لخطف النقاط الكاملة لتوسيع الفارق معه ومواصلة التحليق في القمة.

على الجهة الأخرى، يسير مان سيتي بخطى ثابته في جميع البطولات التي يشارك بها هذا الموسم، فهو أصبح فريسه صعبة جدًا للخصوم كونه يمتتع بأفضل فتراته الفنية هذا الموسم، حيث تمكن من التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد عبور عقبه بايرن ميونخ برباعية لهدف في مجموع اللقاءين ذهابًا وإيابًا.

وفي البطولات المحلية، وصل مان سيتي لنهائي كأس الإتحاد الإنجليزي بعد الفوز على شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة بنفس النهائي ليضرب موعدًا مع مانشستر يونايتد في النهائي، وفي بطولة الدوري حقق الانتصار على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة بالجولة السابقة.

ويتواجد السيتي في المركز الثاني على جدول الترتيب بعد الفوز الماضي برصيد 70 نقطة وبفارق5 نقاط عن المتصدر الخصم، وجمعهما من 30 مباراة حيث حقق الفوز في 22 مباراة و4 تعادلات ومثلهما خسائر، وسجل 78 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.

لمشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

ويستهدف مانشستر سيتي اليوم اقتناص النقاط الكاملة

تشكيل ارسنال ضد السيتي

حراسة المرمى: رامسديل.
الدفاع: زينتشينكو – جابرييل – هولدينج – وايت.
الوسط: تشاكا – بارتي – أوديجارد – مارتينيلي.
الهجوم: ساكا – جيسوس.

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