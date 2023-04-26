يلا شوت .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم .. YALLA SHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLA SHOOT، تقدم «الفجر» خدمة البث المباشر لمباراة أرسنال ومانشستر سيتي ف يالدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 26 من أبريل 2023.

ويحل فريق أرسنال ضيفا ثقيلا على نظيره مانشستر سيتي، على ملعب الاتحاد، مساء اليوم ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة البريميرليج.

ويبحث نادي مانشستر سيتي عن الفوز الذي يقلص الفارق مع المتصدر أرسنال، حيث يدخل السيتي اللقاء وهو في المركز الثاني بالبريمير ليج برصيد 70 نقطة بفارق 5 نقاط عن الجانرز.

ولعب مانشستر سيتي 30 مباراة حتى الآن في البريمير ليج، فاز في 22 مباراة وخسر في 4 وخسر في مثلهم، وسجل لاعبوه 78 هدفا وتلقت شباكه 50 هدفا.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد أرسنال

في حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

في خط الدفاع: مانويل أكانجي - روبين دياز - إيمريك لابورت - جون ستونز.

في خط الوسط: برناردو سيلفا - رودري - جاك جريليش - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوان.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، هولدنج، جابرييل ماجاليس، زينتشينكو.

خط الوسط: توماس بارتي، فابيو فييرا، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتنيلي، جابرييل جيسوس.

بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم

ويقدم موقع "الفجر الرياضي" خدمة خاصة لمتابعيه بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي في الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء.

ويلتقي مانشستر سيتي مع نظيره أرسنال اليوم في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 11:00 مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة 7:00 مساء بتوقيت جرينتش.

لمشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في قمة الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة البريميرليج، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بريميوم بتعليق عصام الشوالي.