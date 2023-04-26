مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال يلا شوت MANCITY يلا كورة مباراة مانشتستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع تويتر

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال يلا شوت MANCITY يلا كورة مباراة مانشتستر سيتي بث مباشر دون تقطيع تويتر، يفتح ملعب الاتحاد ابوابة لاستضافة مباراة من العيار الثقيل حيث تجمع بين فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق ارسنال، بث مباشر اليوم،وذلك ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، سنعرض لكم موعد مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، والقنوات الناقلة التي تبث المباراة والمعلق وملعب المباراة.

مباراة مانشستر سيتي وارسنال مباشر

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وارسنال، اليوم الاربعاء 26 ابريل 2023، بث مباشر اليوم،وذلك ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت المغرب وموريتانيا، 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر، 9 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا، 10 مساءً بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن، 11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال

بينما تذاع مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم، عبر قناة belN Sports premium 1، وقناة beIN 4 K، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ويمكنك مشاهدة بث مباراة مانشستر سيتي وارسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2023.

مباراة السيتي وارسنال مباشر تجري بالتزامن مع استمرار مواجهتين من العيار الثقيل في الدوري الإنجليزي حيث يحل ليفربول ضيفا على نظيره وست هام يونايتد، بينما يستضيف تشيلسي منافسه برينتفورد على ملعبه الرسمي.

لمشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

ويمتلك ارسنال في رصيده 75 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب البريميرليغ، أما السيتي ثانيا برصيد 70 نقطة مع فارق مباراتين لصالح المتصدر الذي لن يكون أمامه الكثير من الخيارات هذه الليلة سوى الفور بالنقاط كاملة.

وكان مانشستر سيتي قد تفوق على ارسنال في لقاء الذهاب بالدوري الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل واحد لكن رغم ذلك عادوا من بعيد وتصدروا جدول ترتيب المسابقة للعديد من الجولات في ظل عدم المنافسة في بطولات كبرى أوروبيا.