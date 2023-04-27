عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ عبد الله كامل عن عمر يناهز 38 عام والحزن يخيم على محبيه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل خبر وفاة الشيخ عبد الله كامل لينتشر الخبر بشكل واسع في جميع أنحاء الجمهورية وبعض الدول المحبه للشيخ ولم يؤكد الخبر أحد بشخص رسمي من أقارب الشيخ أو حتي الصفحة الرسمية للشيخ ألا الصفحة الرسمية للمسجد الذي كان يصلي فيه الشيخ تروايح شهر رمضان الماضي.

وعلقت الصفحة الرسمية للمسجد قائلة: إنا لله وإنا اليه راجعون راجعون توفي منذ ساعات قليلة فضيلة الشيخ عبدالله كامل إمام مسجدنا في تراويح رمضان منذ ساعات قليلة وسوف يتم الاعلان عن تفاصيل الجنازة قريبا.

منشور التنعية الخاصه بالمسجد

الشيخ عبد الله كامل: اسمه الثلاثي هو الشيخ عبد الله احمد كامل وهو داعيه إسلامي وشيخ مصري كفيف من مواليد محافظة الفيوم في احدي قري مركز يوسف الصديق تدعى (المشرك القبلي)، حيث فقد نعمة البصر عندما ولد في عام 1985 ميلادي، فقد قام الشيخ عبد الله أحمد كامل بحفظ القرآن الكريم كاملًا دون أي نقصان منذ الصغر وعلى طريقة بريل، وقد تخرج من جامعة الفيوم في عام 2005 بعدما التحق فيها في كلية دار العلوم، وقد شارك في مسابقة تسمى المزمار الذهبي في عام 2015 التي قدمت على أحد القنوات الفضائية المعروفة باسم قناة الفجر وحصل فيها على المركز الأول.

اشتهر الشيخ عبد الله كامل بصوته العذب في قراءة القران الكريم حيث له تسجيلات عديدة على الإنترنت والتي تتوفر اغلبها على قناته الرسميه على اليوتيوب.

وقد شارك في تقديم مجموعه من البرامج الدينيه الإسلاميه من خلال قنوات فضائيه شهيرة مثل قناة الرحمة وقناة الناس وقناة الحافظ وقناة الندى الفضائيه وغيرها الكثير.

ويعتبر الشيخ عبد الله كامل من المنشدين الذين يمتازون برخامه في الصوت لا مثيل لها دون اظهار أي مشقة في التحكم به. وتعتبر أشهر منشوداته الذي انشدها وهي «هل صليت اليوم عليه؟» والتي لاقت نجاحا وانتشارا في جمهورية مصر العربيه.

قام الشيخ عبد الله كامل بالسفر إلى أكثر من دولة للامامه بالمصلين حيث سافر إلى دولة الكويت وتم نقل صلاوته خلال شهر رمضان الكريم على التلفزيون الكويتي. كما أيضا سافر إلى بعض الدول الأخرى مثل أمريكا والسعودية وغيرها من دول العالم.