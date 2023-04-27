سعر اليوان الصينى مقابل الدولار اليوم الخميس 27-4-2023

تزايد البحث عن سعر اليوان الصينى مقابل الدولار مع تزايد استخدام العملة الصينية فى التبادل التجاري مع كثير من الدول كبديل للعملة الأمريكية لذلك نستعرض سعر اليوان الصينى مقابل الدولار بعد أن قرر بنك الصين الشعبي اليوم الخميس تحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 6.9207 يوان لكل دولار، بعدما كانت التوقعات تشير إلى تسجيله 6.9197 يوان، وبلغ سعر الإغلاق السابق لزوج اليوان دولار 6.9270 يوان، كما قام البنك بضخ 93 مليار يوان ضمن عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام، بعائد 2.0%.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الصين يقوم بالتأثير على سعر الدولار الأمريكي USD من خلال ربط قيمة عملته - اليوان - بعملة الدولار USD، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين للتحرك في نطاق ضيق.

ويقوم بنك الصين بإدارة قيمة اليوان عن طريق إبقاءه ثابتا أمام سلة من عملات الدول التي تعتبر شركاء للصين. ويتم قياس السلة بسعر الدولار USD نظرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لدولة الصين.

سعر اليوان الصينى في مصر

ووصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه نحو 4.47 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

قفزة فى استخدام اليوان الصينى

وقفز استخدام اليوان الصينى في معاملاتها عبر الحدود متفوقًا على الدولار للمرة الأولى في مارس الماضي.

ارتفعت حصة العملة المحلية من المدفوعات والمبالغ المستلمة عبر الحدود في الصين لمستوى قياسي جديد عند 48% في نهاية الشهر من صفر تقريبًا في 2010، وفق بحث أجرته “بلومبرغ إنتليجنس” نقلًا عن بيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي، كما هبطت حصة الدولار إلى 47% من 83% خلال نفس الفترة، حسبما أظهرت الأرقام.

تم احتساب النسبة بناءً على حجم كافة أنواع المعاملات التي تتضمن تداول الأوراق المالية عبر الروابط بين البر الرئيسي للصين والأسواق المالية لهونغ كونغ. ولا تمثل النسبة المعاملات من بقية العالم، إذ لم تتغير كثيرًا حصة اليوان من المدفوعات العالمية في مارس وبلغت 2.3%، وفقا لنظام “سويفت”.

ستيفن تشيو، كبير استراتيجيي العملات وأسعار الفائدة لمنطقة آسيا في “بلومبرغ إنتليجنس”، كتب في مذكرة: “ارتفاع استخدام اليوان قد يكون نتيجة طبيعية لفتح الصين لحسابها الرأسمالي مع تزايد التدفقات الداخلة للسندات الصينية والتدفقات الخارجة من أسهم هونغ كونغ”.

وقال كريس ليونغ، اقتصادي في “دي بي إس بنك” (DBS Bank): “تدويل اليوان يتسارع مع بحث الدول الأخرى عن عملة دفع بديلة لتنويع المخاطر ونظرًا لأن مصداقية الاحتياطي الفيدرالي لم تعد جيدة مثلما كانت من قبل، لكننا في نفس الوقت ما زلنا نتحدث عن طريق طويل أمامنا يتسم بهيمنة الدولار، وحصة اليوان في المدفوعات العالمية قد تظل صغيرة للأبد”.

قال وزير الخزانة الأمريكي السابق، لاري سامرز، إن اليوان الصيني لا يمثل تهديدًا لـ الدولار الأمريكي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الصين ليست سوقًا يمكن التنبؤ به ويمكن الاعتماد عليه.

وحسب “بلومبرج”، شكك سامرز، في أن أي شخص يبحث عن استقرار سياسي أو نظام موضوعي للفصل في مطالباته سيحتفظ بكميات كبيرة من الأصول باليوان.

وقال سامرز: “لم تكن هناك دولة أبدًا رغبة قوية في نقل قدر كبير من رأس المال خارج البلاد كما نراه في الصين الآن، وإن كان محجوبًا بالضوابط. هل سيكون هذا حقًا مكانًا سيقرر فيه الناس أنهم يريدون الاحتفاظ باحتياطيات على نطاق هائل؟”

وتردد وجهة نظره وجهة نظر المعلقين الآخرين في السوق، الذين يقولون إن هيمنة العملة الأمريكية على العالم من المرجح أن تظل دون منازع.

وقال بول كروجمان، الحائز على جائزة نوبل، إن “الأسواق المالية الأمريكية ليست فقط مفتوحة ومحمية بشكل أكبر من قبل النظام القانوني الأمريكي، ولكن الدولار محمي أيضًا من خلال تواجده في الأسواق، مما يعني أنه سيتطلب ظروفًا استثنائية لاستبدال الدولار في الأسواق العالمية”.

ويقول الاقتصاديون إن ضوابط رأس المال في الصين قد تمنع الناس من الاحتفاظ باليوان، لأنها تجعل اليوان أقل قيمة مقارنة بالعملات الأكثر سيولة مثل الدولار.

وأشار سامرز إلى أنه لا تزال هناك تهديدات لقيمة الدولار، بالنظر إلى أزمة سقف الديون الحالية، حيث لا يزال المشرعون يتجادلون حول رفع حد الدين الوطني، ويمكن للولايات المتحدة أن تتخلف عن السداد في أقرب وقت هذا الصيف إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف سامرز: “إذا فقد الدولار مكانته، فسيكون ذلك لأن الولايات المتحدة لم تعد محترمة وقوية في العالم. سيكون ذلك لأننا تراكمت لدينا مجموعة من الديون التي لا يمكن تحملها”، واصفًا افتقار الدولار للهيمنة العالمية أنها “أخر مشاكل أمريكا”.