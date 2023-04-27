سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم الخميس 27-4-2023
تتغير أسعار سبائك بى تى سي مع تغير أسعار الذهب حيث ارتفعت خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم 31855 جنيه، ونستعرض فيما يلى أسعار الجنيهات الذهبية (سعر جنيه الذهب btc_ والنص جنيه الذهب والربع جنيه الذهب)، بجانب أسعار سبائك بى تى سي (btc).
أسعار سبائك بى تى سي (btc)
سبيكة بى تى سي 50 جرام
يتم رد 12 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 158135 جنيه
سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
اونصة 31.10 جرام من بى تى سى
يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 98495 جنيه
سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام
يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 63340 جنيه
سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرام
يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 31855 جنيه
سبيكه بى تى سي عيار 24 وزن 5 جرام
يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 15935 جنيه
سبيكه بى تى سى واحد 1 جرام عيار24
يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 3220 جنيه
سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
سبيكة وزن 2.50 جرام من بى تى سي
يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 8005 جنيه
أسعار الجنيهات الذهبية
جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
جنيه بى تى سي ذهب عيار21
يتم رد 12 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 22260 جنيه
تعليقه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
جنيه عيار21 وزن 8جرام
بالإطار عيار 18 وزن 2.5جرام
السعر الآن: 29690 جنيه
ربع جنيه ذهب عيار 21 Btc
يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 5590 جنيه
نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21
يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 11110 جنيه
جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
جنية إسلامي من بي تي سي "ما شاء الله"
يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 22260 جنيه
جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
جنية اسلامى من بى تى سى "الرحمن"
يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 22260 جنيه