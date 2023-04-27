سعر الجنيه الذهب btc اليوم الخميس 27-4-2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار منتجات شركى بى تى سي اليوم مع صعود أسعار الذهب حيث زاد سعر الجنيه الذهب btc اليوم الخميس ليسجل نحو 22260 جنيه لعيار 21 بجانب ارتفاع أسعار سبائك الشركة ونستعرض فيما يلى أخر تحديث.

 

أسعار سبائك بى تى سي (btc)
 

سبيكة بى تى سي 50 جرام

يتم رد 12 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 158135 جنيه

 

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
اونصة 31.10 جرام من بى تى سى
 

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 98495 جنيه

 

سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 63340 جنيه


سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرام

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن:  31855 جنيه

 


سبيكه بى تى سي عيار 24 وزن 5 جرام
يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 15935 جنيه

 


سبيكه بى تى سى واحد 1 جرام عيار24
يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 3220  جنيه

 

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

سبيكة وزن 2.50 جرام من بى تى سي

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 8005  جنيه
 

 

 

أسعار الجنيهات الذهبية

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

جنيه بى تى سي ذهب عيار21
يتم رد 12 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة

السعر الآن: 22260 جنيه


تعليقه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

جنيه عيار21 وزن 8جرام
بالإطار عيار 18 وزن 2.5جرام
السعر الآن: 29690 جنيه


ربع جنيه ذهب عيار 21 Btc
يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 5590 جنيه

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 11110 جنيه

 

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

جنية إسلامي من بي تي سي "ما شاء الله"

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 22260 جنيه

 

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
جنية اسلامى من بى تى سى "الرحمن"

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف
وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة
السعر الآن: 22260 جنيه

سعر الجنيه الذهب btc أسعار سبائك بى تى سي btc أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب
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