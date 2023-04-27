سعر الجنيه الذهب btc اليوم الخميس 27-4-2023

ارتفعت أسعار منتجات شركى بى تى سي اليوم مع صعود أسعار الذهب حيث زاد سعر الجنيه الذهب btc اليوم الخميس ليسجل نحو 22260 جنيه لعيار 21 بجانب ارتفاع أسعار سبائك الشركة ونستعرض فيما يلى أخر تحديث.

أسعار سبائك بى تى سي (btc)



سبيكة بى تى سي 50 جرام

يتم رد 12 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف

وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة

السعر الآن: 158135 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

اونصة 31.10 جرام من بى تى سى



يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف

وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة

السعر الآن: 98495 جنيه

سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف

وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة

السعر الآن: 63340 جنيه



سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرام

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف

وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة

السعر الآن: 31855 جنيه



سبيكه بى تى سي عيار 24 وزن 5 جرام

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف

وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة

السعر الآن: 15935 جنيه



سبيكه بى تى سى واحد 1 جرام عيار24

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف

وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة

السعر الآن: 3220 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

سبيكة وزن 2.50 جرام من بى تى سي

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف

وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة

السعر الآن: 8005 جنيه



أسعار الجنيهات الذهبية

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

جنيه بى تى سي ذهب عيار21

يتم رد 12 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف

وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة

السعر الآن: 22260 جنيه



تعليقه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

جنيه عيار21 وزن 8جرام

بالإطار عيار 18 وزن 2.5جرام

السعر الآن: 29690 جنيه



ربع جنيه ذهب عيار 21 Btc

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف

وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة

السعر الآن: 5590 جنيه

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف

وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة

السعر الآن: 11110 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

جنية إسلامي من بي تي سي "ما شاء الله"

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف

وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة

السعر الآن: 22260 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

جنية اسلامى من بى تى سى "الرحمن"

يتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف

وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة

السعر الآن: 22260 جنيه