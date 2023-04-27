توفي الشيخ عبدالله كامل في أمريكا بعد رحلة دعوية قام بها إلى هناك منذ أوائل رمضان 1444هجري.

ورحل عن عالمنا يوم الخميس بتاريخ 27 أبريل 2023 ميلادي الموافق 7شوال 1444هجري، وعن سبب وفاة الشيخ عبد الله كامل في أمريكا لم يتم تحديدها ومعرفتها حتى الأن.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسجد الذي يصلي فيه الشيخ عبد الله كامل خبر الوفاة، وجاء النص كالتالي:

«إنا لله وإنا اليه راجعون راجعون توفي منذ ساعات قليلة فضيلة الشيخ عبد الله كامل إمام مسجدنا في تراويح رمضان منذ ساعات قليلة».

وعبر موقع الفجر الإلكتروني نوفر لكم في السطور التالية معلومات عن الشيخ عبد الله كامل

معلومات عن الشيخ عبدالله كامل

1- الشيخ عبد الله أحمد كامل، داعيه إسلامي وشيخ مصري كفيف

2- من مواليد محافظة الفيوم في إحدى قري مركز يوسف الصديق تدعى (المشرك القبلي)ز

3- فقد نعمة البصر عندما ولد في عام 1985 ميلادي.

4- حفظ القرآن الكريم كاملًا منذ صغره، على طريقة بريل.

5- له تسجيلات عديدة على الإنترنت والتي تتوفر أغلبها على قناته الرسمية على اليوتيوب.

6- قد تخرج من جامعة الفيوم في عام 2005 بعدما التحق فيها في كلية دار العلوم.

7- شارك في مسابقة تسمى المزمار الذهبي في عام 2015 التي قدمت على أحد القنوات الفضائية المعروفة باسم قناة الفجر وحصل فيها على المركز الأول.

8- شارك في تقديم مجموعة من البرامج الدينية الإسلامية من خلال قنوات فضائية شهيرة مثل قناة الرحمة وقناة الناس وقناة الحافظ وقناة الندى الفضائية وغيرها الكثير.

9- وعن أشهر منشوداته التي انشدها، واعتلت محركات البحث وأصبح يرددها متابعيه، وهي "هل صليت اليوم عليه؟" حيث لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.

10- سافر الشيخ عبد الله كامل إلى أكثر من دولة للامامة بالمصلين، منها دولة الكويت وتم نقل صلاوته خلال شهر رمضان الكريم على التلفزيون الكويتي.

11- وسافر الشيخ عبد الله كامل إلى بعض الدول الأخرى مثل أمريكا والسعودية وغيرها من دول العالم.

12- ورحل الشيخ عبدالله كامل عن عالمنا الخميس، بعد أن أم المسلمين من الجاليات العربية الإسلامية خلال صلاة التراويح في شهر رمضان الماضي.