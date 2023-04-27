السيرة الذاتية للشيخ عبد الله كامل.. ننشرلكم في السطورالتالية السيرة الذاتية للشيخ عبد الله كامل الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، وحتى الأن لم يعرف أحد سبب الوفاة، حيث ولد في 1985 أي توفي عن عمر يناهز 38 عاما.

ويتميز الشيخ عبد الله كامل بصوت مميز وجذاب يتردد في أركان العالم، ويتلو القرآن بسلاسة يجعلك تستمتع بكتاب الله عز وجل عند سماع صوته، حيث خيم الخزن على محبيه عند معرفتهم نبأ وفاته.

السيرة الذاتية للشيخ عبد الله كامل

ويعتبر الشيخ عبد الله كامل من الشخصيات الإسلامية التي يحبها الكثير من محبي تلاوة القرآن في مصر والوطن العربي، ولتفاصيل حول الشيرة الذاته له إليكم عبر موقع الفجر الإلكتروني كافة التفاصيل:

الاسم عبد الله احمد كامل مكان الميلاد الفيوم – جمهورية مصر العربية وقت الميلاد 1 أغسطس 1985 م العمر 38 سنة الجنسية مصري اللغة العربية الديانة مسلم سني الجامعة جامعة الفيوم العمل شيخ وخطيب اسلامي

من هو الشيخ عبد الله كامل؟

1- الشيخ عبد الله أحمد كامل، داعيه إسلامي وشيخ مصري كفيف

2- من مواليد محافظة الفيوم في إحدى قري مركز يوسف الصديق تدعى (المشرك القبلي)ز

3- فقد نعمة البصر عندما ولد في عام 1985 ميلادي.

4- حفظ القرآن الكريم كاملًا منذ صغره، على طريقة بريل.

5- له تسجيلات عديدة على الإنترنت والتي تتوفر أغلبها على قناته الرسمية على اليوتيوب.

6- قد تخرج من جامعة الفيوم في عام 2005 بعدما التحق فيها في كلية دار العلوم.

7- شارك في مسابقة تسمى المزمار الذهبي في عام 2015 التي قدمت على أحد القنوات الفضائية المعروفة باسم قناة الفجر وحصل فيها على المركز الأول.

8- شارك في تقديم مجموعة من البرامج الدينية الإسلامية من خلال قنوات فضائية شهيرة مثل قناة الرحمة وقناة الناس وقناة الحافظ وقناة الندى الفضائية وغيرها الكثير.

كم عمر الشيخ عبد الله كامل؟

ولد الشيخ عبد الله في الأول من آب (أغسطس) 1985، وبالتالي يبلغ من العمر نحو 38 عامًا وفقًا لبعض المصادر الرسمية المقربة من الشيخ.