عاجل.. استمرار العمل ببعض المراكز الضريبية يومي الجمعة والسبت

الاقتصاد
بوابة الفجر

 أكد " مختار توفيق  رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه بناءً على توجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم، وحرصًا من مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور الثقة والتعاون مع كافة أطراف المجتمع الضريبي خصوصًا في ظل تزامن قرب انتهاء موسم تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين، فلقد تقرر استمرار العمل بالمراكز  الضريبية ( كبار  الممولين 1 وكبار الممولين 2 ومتوسطي الممولين، وكبار ومتوسطي وجه بحري ) يومي الجمعة والسبت 28 و29 أبريل 2023 لتقديم الدعم الفني اللازم للممولين مما ييسر لهم  تقديم الاقرارات وسداد الضريبة المستحقة.

   وأوضح " مختار توفيق " أن مصلحة الضرائب تبذل كل الجهد وتقدم كافة التسهيلات والتيسيرات وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفني للممولين مما ييسر عليهم تقديم الاقرارات ومن ثم سداد الضريبة المستحقة.


ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية  للرد على الاستفسارات والتساؤلات  من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥، والتواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي: 
[email protected]

 


وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصرية المجتمع الضريبي المراكز الضريبية موسم تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين
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