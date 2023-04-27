عاجل.. تعرف على مكان دفن الشيخ عبدالله كامل ووصية الحويني لزوجته

كشفت أسرة الشيخ عبدالله كامل عن موعد ومكان دفنه، بعد وفاته أمس، إذ قال شقيقه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “إن شاء الله سوف يتم دفن أخي الحبيب الشيخ عبدالله كامل في مكان وفاته بولاية نيوجيرسي الأمريكية، وذلك بناء على سؤال زوجته لمولانا فضيلة المحدث أبي إسحاق الحويني”.

وأضاف: “أرجوكم جميعا الدعاء له بالمغفرة والرحمة، فهو صاحب فضل علينا جميعا بل والله على العالم الإسلامي أجمع”.

موعد ومكان دفن الشيخ عبدالله كامل

ويعتبر سبب وفاة الشيخ عبدالله كامل في أمريكا، واحدة من الموضوعات التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وسط سعي قطاع عريض من الأشخاص إلى معرفة السبب الذي أدى لرحيل واحد من أشهر الدعاة إلى الدين الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية عن عالمنا، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الشيخ عبدالله كامل بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم تؤكد أو تنفي أي جهات رسمية أو عائلية نبأ وفاة أو سبب وفاة الشيخ عبد الله كامل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفاة الشيخ عبدالله كامل

ويُعد الشيخ عبدالله كامل واحد من أشهر دعاة وشيوخ جمهورية مصر العربية ودول الوطن العربي بالإضافة إلى أنه يُعد واحد من أشهر الدعاة إلى الدين الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية، ووُلد شيخنا الفاضل في الثاني عشر من يناير لعام 1985 ميلادي في محافظة الفيوم داخل جمهورية مصر العربية أي يبلغ من العمر 38 عامًا.

وعلقت الصفحة الرسمية للمسجد الذي يؤم فيه الشيخ الفضيل عبدالله كامل بالمصلين في الولايات المتحدة الأمريكية قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون راجعون توفي منذ ساعات قليلة فضيلة الشيخ عبدالله كامل إمام مسجدنا في تراويح رمضان منذ ساعات قليلة وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل الجنازة قريبا".

من هو الشيخ عبدالله كامل؟

• هو الشيخ عبد الله احمد كامل وهو داعية إسلامي وشيخ مصري كفيف من مواليد محافظة الفيوم في احدي قري مركز يوسف الصديق تدعى، المشرك القبلي.

• فقد نعمة البصر عندما ولد في عام 1985 ميلادي، فقد قام الشيخ عبد الله أحمد كامل بحفظ القرآن الكريم كاملًا دون أي نقصان منذ الصغر وعلى طريقة بريل، وقد تخرج من جامعة الفيوم في عام 2005 بعدما التحق فيها في كلية دار العلوم.

• قد شارك في مسابقة تسمى المزمار الذهبي في عام 2015 التي قدمت على أحد القنوات الفضائية المعروفة باسم قناة الفجر وحصل فيها على المركز الأول.

• اشتهر الشيخ عبد الله كامل بصوته العذب في قراءة القرآن الكريم حيث له تسجيلات عديدة على الإنترنت والتي تتوفر اغلبها على قناته الرسمية على اليوتيوب.

