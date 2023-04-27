عاجل.. استمرار العمل بجميع المراكز الضريبية والمناطق الضريبية والمأموريات حتى الخامسة مساء

الاقتصاد
بوابة الفجر


أكد " مختار توفيق  رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه بناءً على توجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم، وحرصًا من مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور الثقة والتعاون مع كافة أطراف المجتمع الضريبي خصوصًا في ظل تزامن قرب انتهاء موسم تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين، فلقد تقرر استمرار العمل بجميع المراكز الضريبية والمناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها حتى الخامسة مساء بدءا من اليوم الخميس الموافق 27 أبريل وحتى يوم الأحد الموافق 30 أبريل مع اعتبار يومي الجمعة والسبت (28، 29 أبريل )  أيام عمل  .

 

وأوضح " مختار توفيق " أن مصلحة الضرائب تبذل كل الجهد وتقدم كافة التسهيلات والتيسيرات وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفني للممولين مما ييسر عليهم تقديم الاقرارات ومن ثم سداد الضريبة المستحقة.

مصلحة الضرائب الدعم الفني المجتمع الضريبي موسم تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين موسم تقديم الاقرارات الضريبية
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