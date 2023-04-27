توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص الراتب التقاعدي

منوعات
حساب المواطن
حساب المواطن

كشف حساب المواطن عن توضيحا مهما حول الراتب التقاعدي في بيانات المستفيدين، وجاء هذا ردًا على استفسار من أحد المستفيدين في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مفاداها «هل من الضروري الكشف راتب التقاعد الذي يحصل عليه والده بالتساوي مع والدته وأخته؟».

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص الراتب التقاعدي

وأوضحت خدمة المستفيدين أنه يجب الكشف الراتب التقاعدي للمستفيد الرئيسي وللمستفيدين الذين يعتمدون على هذا الراتب، ويتم تسجيل نسبة كل مستفيد على حدة.

وأكد أنه يجب اختيار نوع الدخل راتب تقاعدي وتحديد مصدر الدخل وفقًا للمؤسسة التي يتم تسجيلها لدى المستفيد، معلنا أنه يجب اتباع هذه الإجراءات للحفاظ على دقة البيانات وتسهيل عملية التحقق منها.

أعلن حساب المواطن في وقت سابق عن موعد صرف دفعة الدعم المادي لبرنامج حساب المواطن لشهر مايو، حيث سيتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي المقبل، أي بتاريخ 10 مايو.

ويعتبر برنامج حساب المواطن من ضمن أحد البرامج المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والتي تعمل على تقديم الدعم للكثيرين من المستحقين في المملكة، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير المتطلبات الأساسية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وخاصة بعد ارتفاع الاسعار.

خطوات استخدام حاسبة حساب المواطن

- في أول خطوة قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.

- ثم اضغط على الحاسبة التقديرية.

- ثم حدد إذا كان الشخص المستفيد مسجلا أم غير مسجل.

- ثم قم باختيار مستقل أو رب الأسرة واكتب جميع التفاصيل المطلوبة.

- واخيرًا قم بالضغط على الحاسب ثم اطلع على مبلغ الدعم التقديري الظاهر أمامك.

شروط برنامج حساب المواطن

- أن يكون الفرد سعودي الجنسية، ولكن يستثنى من هذا الشرط حاملي بطاقات التنقل.

- كما يجب أن يكون الفرد مقيمًا على أراضي المملكة العربية السعودية.

- يجب ألا يكون الفرد أقل من ثمانية عشر عام.

- ضرورة التسجيل في بوابة حساب المواطن على أن يتأكد الفرد من صحة البيانات المُدخلة.

- يجب أن يمتلك الفرد حساب بنكي حتى يتم تحويل الدعم المالي عليه.

- إدخال صور من المستندات المطلوبة.

- إدخال صورة من بطاقة الأحوال المدنية.

- كتابة دخل الفرد أثناء تقديم الطلب.

- كذلك يجب أن يمتلك الفرد سكن مستقل، ولا يكون من قاطني دور الإيواء في المملكة.

- أن يكون الفرد من محدودي الدخل.

حساب المواطن أخبار حساب المواطن 2023 آخر مستجدات حساب المواطن أسباب إنشائه حساب المواطن أسباب وقف حساب المواطن آلية حذف حساب المواطن
Elfagr.org
ads
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ عبد الله كامل عن عمر يناهز 38 عام والحزن يخيم على محبيه

عاجل| البنك المركزى يتخذ قرار جرئ بخصوص الجنيه..ومتعاملون السوق السوداء فى صدمة

عاجل.. اتحاد الكرة يحسم الجدل ويكشف حقيقة انسحاب الزمالك من السوبر

عاجل - فيديو طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل (القصة الكاملة)

عاجل.. مرتضى منصور يصدر قرارا جديدا

عاجل - تفاصيل وفاة الشيخ عبدالله كامل "ورقة بخط اليد" من أمريكا

عاجل.. أوسوريو يطلب الاستغناء عن "المايسترو" صفقة الزمالك الجديدة

"جوكر الأهلي الجديد" كولر يستقر على بديل معلول أمام الرجاء بدوري الأبطال