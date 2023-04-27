كشف حساب المواطن عن توضيحا مهما حول الراتب التقاعدي في بيانات المستفيدين، وجاء هذا ردًا على استفسار من أحد المستفيدين في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مفاداها «هل من الضروري الكشف راتب التقاعد الذي يحصل عليه والده بالتساوي مع والدته وأخته؟».

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص الراتب التقاعدي

وأوضحت خدمة المستفيدين أنه يجب الكشف الراتب التقاعدي للمستفيد الرئيسي وللمستفيدين الذين يعتمدون على هذا الراتب، ويتم تسجيل نسبة كل مستفيد على حدة.

وأكد أنه يجب اختيار نوع الدخل راتب تقاعدي وتحديد مصدر الدخل وفقًا للمؤسسة التي يتم تسجيلها لدى المستفيد، معلنا أنه يجب اتباع هذه الإجراءات للحفاظ على دقة البيانات وتسهيل عملية التحقق منها.

أعلن حساب المواطن في وقت سابق عن موعد صرف دفعة الدعم المادي لبرنامج حساب المواطن لشهر مايو، حيث سيتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي المقبل، أي بتاريخ 10 مايو.

ويعتبر برنامج حساب المواطن من ضمن أحد البرامج المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والتي تعمل على تقديم الدعم للكثيرين من المستحقين في المملكة، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير المتطلبات الأساسية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وخاصة بعد ارتفاع الاسعار.

خطوات استخدام حاسبة حساب المواطن

- في أول خطوة قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.

- ثم اضغط على الحاسبة التقديرية.

- ثم حدد إذا كان الشخص المستفيد مسجلا أم غير مسجل.

- ثم قم باختيار مستقل أو رب الأسرة واكتب جميع التفاصيل المطلوبة.

- واخيرًا قم بالضغط على الحاسب ثم اطلع على مبلغ الدعم التقديري الظاهر أمامك.

شروط برنامج حساب المواطن

- أن يكون الفرد سعودي الجنسية، ولكن يستثنى من هذا الشرط حاملي بطاقات التنقل.

- كما يجب أن يكون الفرد مقيمًا على أراضي المملكة العربية السعودية.

- يجب ألا يكون الفرد أقل من ثمانية عشر عام.

- ضرورة التسجيل في بوابة حساب المواطن على أن يتأكد الفرد من صحة البيانات المُدخلة.

- يجب أن يمتلك الفرد حساب بنكي حتى يتم تحويل الدعم المالي عليه.

- إدخال صور من المستندات المطلوبة.

- إدخال صورة من بطاقة الأحوال المدنية.

- كتابة دخل الفرد أثناء تقديم الطلب.

- كذلك يجب أن يمتلك الفرد سكن مستقل، ولا يكون من قاطني دور الإيواء في المملكة.

- أن يكون الفرد من محدودي الدخل.